İş insanı Cenk Küpeli ile boşanmasının ardından ticarete adım atan Demet Şener, iş hayatına kısa bir mola verdi. İbrahim Kutluay ile evliliğinden dünyaya gelen çocukları İrem ve Ömer ile birlikte tatile çıkan Şener, bikinisi ile güneşlenirken verdiği bu pozu, "En sevdiğim saatler..." notuyla yayınladı.