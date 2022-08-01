'Aşk' açıklaması!

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Çağla Şıkel'in, Emre Altuğ ile 2008 yılında başlayan evliliği 2015'te anlaşmalı olarak sona ermişti. Geçtiğimiz haftalarda İzzet Antebi'nin eski eşi tarafından iş insanıyla mesajları ifşa olan Şıkel hakkında yeni bir iddia ortaya atıldı.

'AŞK' İDDİASI

Çağla Şıkel'in önceki akşam Edis'in kulisinde, Zeynep Bastık ile evliliğini sonlandıran Tolga Akış'la dans ettikleri ileri sürüldü. 'Aşk' dedikodularının ardından Akış, konuyla alakalı sessizliğini bozdu.

Zeynep Bastık ile eski eşi Tolga Akış

AÇIKLAMA YAPTI

Instagram hesabından bir paylaşımda bulunan Tolga Akış, "Videoda bana benzettiğiniz kişi Tayfun. Ben orada yokum. Ben o sıra hangover olmuşum, odada yatıyorum... Orası da Edis'in kulisi değil. Alaçatı'da Gizem ve Tayfun'a ait tatlı bir mekan..." açıklamasını yaptı.

Çağla Şıkel

"ÇOK BÜYÜK AŞK YAŞAMAM LAZIM"

Öte yandan geçtiğimiz yıl özel hayatıyla ilgili konuşan Şıkel, "Yanınızda birini göremeyecek miyiz?" sorusuna, "Ben de isterim ama şu an tek başıma olmayı ben istedim. İleride yanımda birinin olmasını da ben isteyeceğim." yanıtını vermişti.

Ünlü manken, "Aşk tabii ki çok güzel bir şey ama bu dakikadan sonra herhangi bir aşk yaşamam. Hoşlandım diye biriyle beraber olamam. Biriyle el ele çıkmak için çok büyük bir aşk yaşamam lazım." şeklinde konuşmuştu.

Çağla Şıkel ile eski eşi Emre Altuğ ve çocukları Uzay ile Kuzey

İKİ ÇOCUĞU VAR

Kuzey ve Uzay adında iki çocukları olan Çağla Şıkel ile Emre Altuğ, yollarını ayırdıktan sonra dostluklarını sürdürmeye devam ediyor. İkili, sık sık çocukları için bir araya geliyor.

Fotoğraflar: Instagram