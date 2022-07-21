İzzet Antebi'nin eski eşi Didem Sarı'dan 'Çağla Şıkel' iddiası

"AŞK YOK!"



Yaşananların ardından Antebi, ilk kez Habertürk'ten Reşit Özet'e konuştu. İş insanı aşk iddialarını yalanlarken, "Çağla Hanım benim dostum, hayatımızda da hiçbir zaman aşk ilişkisi olmadı. Yani bu iki dostun arasındaki konuşmaları yayınlanacak kadar rezalet bir durum. Kafası da yerinde değil ki 28 Ekim'de olan bir şeyi "evliyken" falan diye yazıyor yani... 24 Eylül'de boşanmış bir çiftin 28 Ekim'deki bir yazışmayla falan ne ilgisi olacak? Çok rezalet bir durum var ortada. Anladığım kadarıyla maalesef kişi ne yaptığını bilmiyor." dedi.