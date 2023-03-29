Habertürk
Yerel Haber Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Çağla Şıkel'den o iddialara yanıt: Şehir efsanesi ötesi - Magazin haberleri

Çağla Şıkel: Şehir efsanesi ötesi

Avukat Nail Gönenli ile yeni bir aşka yelken açan Çağla Şıkel, 2015'te boşandığı ve oğulları Kuzey ile Uzay'ın babası olan Emre Altuğ'la aralarında boşanma protokolü olduğu dedikodularına açıklık getirdi. Şıkel, "Böyle bir şey olmadı. Şehir efsanesi ötesi" şeklinde konuştu

Giriş: 29.03.2023 - 07:40 | Güncelleme: ABONE OL
HABERTURK.COM

  • Habertürk'ten Atakan Makar'ın haberine göre; Çağla Şıkel, avukat sevgilisi Nail Gönenli'yle birlikte Etiler'deki bir mekanda görüntülendi. Baş başa yemek yiyen çift, restorandan aynı otomobille ayrıldı.

  • "BEN HİÇ KONUŞMUYORUM"

    Gazetecilerin, "Yıllardır sizin yanınızda kimseyi görmüyoruz. Biz bile heyecan yaptık" sözleri üzerine Şıkel, "Ben hiç konuşmuyorum, sağ olun" şeklinde kibarca karşılık verdi.

  • "ŞEHİR EFSANESİ ÖTESİ"

    Çağla Şıkel, 2015'te boşandığı ve oğulları Kuzey ile Uzay'ın babası olan Emre Altuğ'la aralarında boşanma protokolü olduğu söylentilerine de yanıt verdi.

    "Böyle bir şey olmadı" açıklamasında bulunan Şıkel, "Şehir efsanesi ötesi" demekle yetindi.

  • "HİÇBİR SIKINTIMIZ YOK" DEMİŞTİ

    Çağla Şıkel, iki ay önce de eski eşiyle aralarının limoni olduğu yönündeki iddialara yanıt vermişti. Şıkel, basın mensuplarına, "Emre ile hiçbir sıkıntımız yok, aşırı iyi anlaşıyoruz. 'Maşallah' deyin" ifadelerini kullanmıştı.

  • "ALDATILDIĞIM YERDE DURMAM"

    Öte yandan ünlü manken, geçtiğimiz aylarda konuk olduğu 'Aslı Şafak'la İşin Aslı' programında iş ve özel hayatına dair samimi açıklamalarda bulunmuştu.

    Şıkel, "Aldatıldığın yerde durur musun?" sorusuna "Aldatıldığımı görsem ben burada dakikasında durmam giderim' değil, o kişiyi orada bırakmayı tercih ederim! Ben aldatılmışım gibi hissedersem aldatılırım! Bu bakış açısına sahip olmam kolay olmadı. Bu senin kendini eksik hissetmen, kötü hissetmen, çirkin veya yetersiz hissetmen için bir sebep olacak kadar değerli olmamalı. Öyle bir bırakırım ki inanamazsın.." yanıtını vermişti.

  • "MARKA TAKINTIM YOK"

    Şıkel, Şafak'ın 'Marka takıntısı' sorusunu da yanıtlamıştı. Ünlü isim, "Bilinçli alışveriş ediyorum artık. Marka takıntım yok. Bir çantayı aldım, çok para verdim, takıyorum, birinci gün taktım, kızlara gösterdim; ikinci, üçüncü, dördüncü gün? O çanta herhangi bir çanta oluyor. 'Bunu hayatımın sonuna kadar kullanabilecek miyim?' diye soruyorum, o yüzden dönemsel trendlerle ilgili hiçbir şey almıyorum. O paraları hayatta vermem, veren de versin! Ben parayı zor kazanıyorum, köpek gibi çalışıyorum. Gerçekten köpek gibi çalışıyorum, o çanta benim alnımdan döktüğüm teri hak etmiyor!" demişti.

  • "O KASLARI BEN YAPTIM"

    Şıkel, ayrıca "Karın kaslarını sporla mı yaptın?" sorusuna ise şu yanıtı vermişti:

    Kaslar sonradan yapılmıyor. Hepimizin vücudunda belirli kaslar var. Kimimizin daha küçük, kimimizin daha büyük kasları var. Benim kasımın görünür olmasının sebebi, kasımın önünde bir şey olmaması. Eğer o kasının önündekileri atarsan sana oradan selam verecekler. Bir de onları birazcık proteinle beslersen onlar büyüyecekler. Bu çok zor bir şey değil. Sadece az yemen lazım. Mesela ben her şeyi yiyorum. Haftada bir gün patates kızartması yiyorum. Dışarı çıktığım zaman benim ödülüm patates kızartması ama ertesi gün daha dengeli beslenmeye çalışıyorum. Yani o kasları ben yaptım ama hâlâ bunun üzerine uğraşmıyorum. Kötü beslenirsem orada yağlanma olursa o kaslar görünmüyor. Yoksa aslında hepimizde bu kaslar var.

Sayfa Yükleniyor..

İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.