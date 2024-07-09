Çağla Şikel'den dikkat çeken plaj koşusu
Çağla Şikel, leopar desenli mayosuyla plajda kumların üstünde koştuğu videosuyla sosyal medyada dikkat çekti
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Çağla Şıkel, Emre Altuğ ile evliliğinden dünyaya gelen çocukları Kuzey ve Uzay ile birlikte Çeşme tatillerine devam ediyor.
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Sosyal medyayı oldukça aktif olan; çocuklarıyla eğlendiği, dans ettiği, spor ya da meditasyon yaptığı anları paylaşan Çağla Şıkel, bunlara bir yenisini daha ekledi.
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Çağla Şikel, leopar desenli mayosu ve düzgün fiziğiyle kumların üstünde koştuğu bir videoyu sosyal medya hesabından takipçileriyle paylaştı.
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45 yaşındaki Çağla Şikel'in paylaştığı o video, sosyal medyada takipçilerinin oldukça dikkatini çekti.
Fotoğraflar: Instagram