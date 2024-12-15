Çağdaş Atan: Lafları kolay savurmak olmuyor

Trendyol Süper Lig'in 16. haftasında Fenerbahçe'ye 3-1 mağlup olan Başakşehir'in teknik direktörü Çağdaş Atan, karşılaşmayı değerlendirdi.

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"BA, GEREKSİZ YERE KIRMIZI KART GÖRDÜ"

Çağdaş Atan yaptığı açıklamada, "Özellikle savunma anlamında planımız işledi. İlk yarıda rakibimize neredeyse pozisyon vermedik. İlk yarı yapamadığımız toplu ve topsuz oyunda sakin kalabilmekti. Bir tane de gol attık, ofsayt oldu. İyi başladık. Pres ve merkezi kapatma anlamında... Beklenmedik şey, oyuncularımın duygusal olarak çok fazla şey yapmak istemesi, hırçınlaşması. Ba gereksiz yere kırmızı kart gördü, oyun planımız bozdu." dedi.

"11'e 11'de Fenerbahçe'nin düşüş yaşayacağını ve pozisyon bulacağımızı biliyorduk." diyen Çağdaş Atan, "Sonra 4-3-2 oynayarak geçiş fırsatları yakalamaya çalıştık. Gol atacağımız belliydi. Çok da güzel gol attık. Maç tamamen lehimize döndü. Çift santrfora dönünce onlar, biz de 5-3-1'e döndük. Kolay bir vuruş yaptırdık ve 2-1 geriye düştük. Net pozisyon vermeden goller yedik." diye konuştu.