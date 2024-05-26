Çağdaş Atan: Başakşehir Avrupa kupaları hedefine ulaştı

Trendyol Süper Lig’in 38. haftasında RAMS Başakşehir, deplasmanda karşılaştığı Y. Adana Demirspor’u 6-2 mağlup etti. RAMS Başakşehir Teknik Direktörü Çağdaş Atan, maçın ardından açıklamalarda bulundu.

Galibiyet sonrası basın toplantısında konuşan RAMS Başakşehir Teknik Direktörü Çağdaş Atan, ligden düşen 4 takıma geçmiş olsun dileklerini iletip, “Umarım tekrar Süper Lig’e geri dönerler. Ligi şampiyon tamamlayan Galatasaray’ı ve Okan Hocayı tebrik ediyorum. Şampiyonluk yarışını son haftaya kadar taşıyan Fenerbahçe’ye ve İsmail Hocayı da tebrik ediyorum. Sahada kıyasıya bir mücadele oldu. En çok da kendi oyuncularımı tebrik etmek istiyorum. Ligin 13. haftasında düşme potasında ve 9 puandayken başlayan çıkışımızda, en yakın rakibimizden 5 puan geride, sezonu 5. sırada tamamlıyoruz. Lyon da aynı başarıyı gösterdi ancak bizden daha çok değer gördü” ifadelerini kullandı.

"BAŞAKŞEHİR İSTEDİĞİ AVRUPA KUPALARI HEDEFİNE ULAŞTI"

Oyuncularıyla gurur duyduğunu kaydeden Atan, “Kendi ekibime, malzemecilere, sağlık ekibine, restorandakilere ve diğer tüm görevli arkadaşlarıma, kardeşlerime teşekkür ediyorum. Oyuncularım, yönetim kurulu üyeleri ve özellikle de başkanıma teşekkür etmek istiyorum. Beşiktaş maçından sonra dizlerimizin üzerine çökmüştük. Bir el uzattılar ve yeniden dik durmamızı sağladılar. O günden sonra çok yüksek puan ortalamasına ulaşıp, güzel bir sezon geçirdik. Başakşehir, alışmış olduğu ve istediği Avrupa kupaları hedefine ulaştı. Bu ailenin bir parçası olduğum için kendimi gururlu ve şanslı hissediyorum. Haziranın 28’inde tekrar çalışmaya başlayıp, Konferans Ligi eleme maçlarına hazırlanacağız. Seneye de daha genç, dinamik, rekabetçi bir takım kuracağız” dedi.