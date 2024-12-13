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        Haberler Objektife Takılanlar Çağatay Ulusoy: "Her şeye inanmayın" - Magazin haberleri

        Çağatay Ulusoy: "Her şeye inanmayın"

        Çağatay Ulusoy, Etiler'deki toplantının ardından gazetecilere açıklamalarda bulunarak yeni projesi ve bölüm başı 3,5 milyon TL alacağı yönündeki iddialara cevap verdi

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 13.12.2024 - 23:17 Güncelleme: 13.12.2024 - 23:36
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          Habertürk'ten Onur Aydın'ın haberine göre; Çağatay Ulusoy, yapımcı Timur Savcı, Burak Sağyaşar ve yönetmen Uluç Bayraktar ile Etiler'deki bir restoranda 4 saat süren bir toplantı yaptı.

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          Toplantı sonrası gazetecilere açıklama yapan Çağatay Ulusoy, "Son hazırlıkları konuştuk, partnerim henüz belli olmadı" dedi.

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          Ayrıca balık tutma ve basketbol konusundaki becerisi kendisine sorulması üzerine, ünlü oyuncu; "Sevdiğim şeylere vakit ayırmayı çok seviyorum" ifadelerini kullandı.

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          Çağatay Ulusoy, bölüm başı 3,5 milyon TL alacağı iddialarını ise "Her şeye inanmayın" diyerek yalanladı ve, "Bunları sizlerden duyuyoruz" dedi.

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          "Çalışma vakti geldi, artık çalışacağız" diyen Çağatay Ulusoy, ardından yeni aldığı lüks aracına binerek uzaklaştı.

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