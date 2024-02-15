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        Haberler Spor Futbol Süper Lig Galatasaray Çağatay Çelik yazdı: Yapbozdan konser çıktı! - Galatasaray Haberleri

        Çağatay Çelik yazdı: Yapbozdan konser çıktı!

        Galatasaray, UEFA Avrupa Ligi son 16 play-off turu ilk maçında Çekya'nın Sparta Prag takımını 3-2 yendi. Habertürk muhabiri Çağatay Çelik, sarı-kırmızılıların galibiyetini değerlendirdi

        Giriş: 15.02.2024 - 23:22 Güncelleme: 15.02.2024 - 23:22
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        Yapbozdan konser çıktı!
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        Bu sezon ilk kez aynı 11’le üst üste üç maça çıkan Galatasaray hem yaz hem de kış transfer dönemindeki plansızlığın cezasını çekiyor. Sparta Prag karşısında sahaya ilk 11’de çıkan 9 futbolcu, geçen sezonun kadrosundaydı. Dahası bu oyunculardan Barış Alper, Kerem Aktürkoğlu ve Torreira mecburiyetler dışında resmi maç kaçırmadı. Sahne alması gereken isimler yerine yine yük onlara kaldı.

        Karşıda yaş ortalaması düşük, efor koyabilen en önemlisi rakibi temasa zorlayabilen bir rakip vardı. Okan Buruk elinde orijinal sağ ve sol bek olmadan çıktığı maçta stoper ikilisini de sağ beki de üç kez değiştirmek durumunda kaldı. Nelsson’un kırmızı kartı sonrasında oyun iyiden iyiye Sparta Prag’ın istediğine dönerken Okan Buruk bir kez daha risk alarak orta sahayı boşaltıp ön bölgeyi kalabalıklaştırmayı tercih etti.

        Tamamen ping pong’a dönen maçta Barış Alper Yılmaz önce rakibi oyundan attırdı, birkaç dakika sonra da galibiyet golünü taşıdı. Kötü sayılabilecek bir maç geçirirken mental açıdan kuvvetli kaldı, nabzı yüksek iken kafasını kaldırıp topu tam da buluşması gereken adama gönderdi. Icardi maç boyunca istediği topla ancak uzatmada buluşabildi. Bir süredir konser vermeyen Arjantinli, sihriyle düğümü çözdü.

        Galatasaray taraftarı, birçok benzerlik ile 1999-00 sezonunu hatırlatarak Avrupa’da kupa hayali kursa da bu takımın nefesinin gideceği yer düşündürücü. Sol bekini Avrupa’ya yazamayan, sağ bekini henüz tek idmana çıkaramayan Okan Buruk her maç yapboz tamamlamak durumunda. Kupa koşusu için ekstra katkıların yanında istikrarlı bir tempo gerekli.

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