"BANA YUMRUK ATARAK YERE DÜŞÜRDÜ"

Akman savunmasının devamında, Selim isimli kişinin ilk olarak geldiğini ama daha sonra ne yaptığını görmediğini, kendisine 'Ne duruyorsun burada?' diye sözler söylediğini ifade etti. Çağatay Akman, "Ben de kendilerine, 'Beni buradan kovamazsınız' şeklinde cevap verdim. Daha sonra polisler olay yerine geldi. Furkan olay yerine geldi. Furkan da bana küfür ederek 'Sen kimsin, kız kardeşimin evine niye girmeye çalışıyorsun?' dedi. Furkan, ardından bana yumruk atarak yere düşürdü ve sırtıma vurdu. Sonra ben de Furkan'a yumruk attım. Olay sırasında ben de kesinlikle Öykü'ye tehdit ve hakaret etmedim. Furkan bana karşı küfürler edince bende ona karşı küfürler ettim. Ben de karşı taraftan şikayetçiyim" şeklinde konuştu.