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Cadi B.'den üç yaşındaki kızı Kulture'ya 124 bin dolarlık gerdanlık - Magazin haberleri

Cadi B.'den üç yaşındaki kızına 124 bin dolarlık gerdanlık

Amerikalı rapçi Cardi B. ile rapçi Offset'in kızı Kulture üçüncü yaşına bastı. B., kızına hediye olarak 124 bin dolarlık bir gerdanlık aldı

15.07.2021 - 16:16 | Güncelleme: DÜNYADAN
HABERTURK.COM

  • Kendisi gibi Offset ile evli olan ve ikinci çocuğuna hamile olan Cardi B., kızı Kulture'ya satın aldığı doğum günü hediyesiyle adından söz ettirdi.

  • KIZINA ELMAS GERDANLIK ALDI

    Attığı her adımla konuşulan ünlü rapçi, kızının üçüncü yaş gününde ona 124 bin dolarlık elmas bir gerdanlık hediye etti.

    28 yaşındaki yıldız, o anları da sosyal medya hesabından yayınlamayı ihmal etmedi.

  • PRENSES TEMALI DOĞUN GÜNÜ PARTİSİ

    Cardi B., geçtiğimiz günlerde kızına prenses temalı bir doğum günü partisi düzenledi. Etkinlikte kızı ile birlikte pembe kabarık bir elbise giyen B. ve Kulture'ya Offset de smokinle eşlik etti.

  • DAHA ÖNCE DE YÜZÜK ALMIŞTI

    Öte yandan Grammy ödüllü rapçi, daha önce de kızı için satın aldığı pırlanta taşlı yüzükle gündem olmuştu.

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