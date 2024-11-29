Çad, Fransa ile olan iş birliğini sonlandırıyor | Dış Haberler

Çad, Fransa ile olan iş birliğini sonlandırıyor | Dış Haberler

Orta Afrika ülkesi olan Çad, Fransa ile askerî iş birliklerini sonlandıracaklarını açıkladı. Çad Dışişleri Bakanı Abderaman Koulamallah, Fransa Dışişleri Bakanı Jean-Noel Barrot'nun Çad'a yaptığı ziyaret sonrası açıklamada bulunarak "Çad artık büyüdü ve gelişti. Artık egemen bir devlet olarak değerlendirilmesi gerekir." dedi.

Daha evvel Mali ve Burkina Faso'da yapılan askerî darbeler sonrasında, Fransa ile Afrika ülkeleri arasındaki ipler gerilmiş ve Fransa Mali ve Burkina Faso'daki askerî varlığını sonlandırmak zorunda kalmıştı. Fransa ayrıca 2023 yılında Nijer'deki son askerî birliklerini de çekti.

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Mali gibi Çad da Fransa'dan uzaklaşarak daha çok Rusya ile iş birliği kurmaya başladı. Ayrıca Nijer de Rusya ile oldukça yakın ilişkiler kurmaya devam ediyor. Rusya, 2023 yılında Nijer'de gerçekleşen darbe sonrasında Batılı ülkelere seslenerek Nijer'in iç işlerine karışmamaları konusunda uyarmıştı. REKLAM Rusya ile yakın ilişkiler kuran Mali, Nijer ve Burkina Faso; Batı Afrika Ülkeleri Ekonomik Topluluğundan (ECOWAS) 2024 yılında ayrıldı ve 2024 Temmuz'unda Konfederasyon Anlaşması'nı imzaladı.

ECOWAS, daha çok Batı eksenli politikalarıyla dikkat çekerken Nijer'deki darbe sonrası askerî müdahaleyi düşünmüş ancak bu hamleden vazgeçmişti.