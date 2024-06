C tipi cezaevi nedir? C tipi cezaevinde kimler yatar, hangi suçları kapsar?

C tipi cezaevinde kimler yatar sorusunun cevabı, genellikle orta dereceli suçlardan hüküm giymiş kişilerdir. C tipi cezaevi hangi suçları kapsar sorusuna gelince, bu cezaevleri hırsızlık, dolandırıcılık, uyuşturucu ticareti gibi suçları kapsar. C tipi cezaevine hangi suçtan girerler sorusunun cevabı ise, orta dereceli suçlardan dolayı bu cezaevlerine girildiği şeklindedir. Bu yazıda, C tipi cezaevlerinin ne olduğu, kimlerin yattığı ve hangi suçları kapsadığı hakkında detaylı bilgi verilecektir.

