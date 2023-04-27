Ç ile Başlayan Kız İsimleri: Ç Harfi ile Başlayan Kız Bebek İsimleri ve Anlamları Nelerdir?

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Türkiye’de Ç ile başlayan kız isimlerinin sayısı oldukça fazla. Ç harfi ile başlayan kız bebek isimlerinde alternatifin fazla olması, ailelerin araştırma konuları arasına girmesini sağlıyor. Peki, Ç harfi ile başlayan kız isimleri ve anlamları nelerdir? Haberimizin devamında Ç ile başlayan kız bebeği isim önerilerine göz atabilirsiniz.

Ç ile Başlayan Kız İsimleri

Dünyaya gelen her bebek, ailesinin en değerli varlığıdır. Onun için yapılan tüm hazırlıklar henüz doğmadan tamamlanmış, gelişimi için atılacak her adım ise öncesinde planlanmıştır. Bebeğe verilecek isim, hamilelik haberinin hemen ardından ilk sıralardaki yerini alır. Anne ve baba adayları, dünyaya gözlerini açacak bebekleri için en doğru ismi bulmaya çalışır. Derin araştırmalar sırasında pek çok isim incelenirken, ismin anlamına büyük bir özen gösterilir. Siz de bebeğiniz için isim araştırması yapıyorsanız sizler için hazırladığımız Ç ile başlayan kız isimlerini inceleyebilirsiniz.

Ç Harfi ile Başlayan Kızı İsimleri ve Anlamları

Çağ: Belirli bir zaman dilimi

Belirli bir zaman dilimi Çağan: Mutlu olunan özel bir gün, bayram

Mutlu olunan özel bir gün, bayram Çağda: Yeni bir çağa adım atma

Yeni bir çağa adım atma Çağıl: Durmadan çağlayan suyun sesi

Durmadan çağlayan suyun sesi Çağıltı: Akarsuyun taşlara ya da kayalara çarparken çıkardığı ses

Akarsuyun taşlara ya da kayalara çarparken çıkardığı ses Çağın: Şimşek

Şimşek Çağla: Kayısı, badem ya da erik gibi bazı meyvelerin olgunlaşmamış hali

Kayısı, badem ya da erik gibi bazı meyvelerin olgunlaşmamış hali Çağlan: Irmağın denize döküldüğü nokta

Irmağın denize döküldüğü nokta Çağlar: Şelale

Şelale Çağlayan: Bir şelalenin ses çıkararak döküldüğü yer

Bir şelalenin ses çıkararak döküldüğü yer Çağnur: Bulunduğu çağa ışık yayan

Bulunduğu çağa ışık yayan Çağrı: Çağırma, davet etme

Çağırma, davet etme Çağrınur: Işığa davet eden kişi

Işığa davet eden kişi Çakıl: Deniz kenarlarında bulunan küçük taş parçaları

Deniz kenarlarında bulunan küçük taş parçaları Çalıkuşu: Çalılık yerleri seven kuş

Çalılık yerleri seven kuş Çavlan: Büyük çağlayan

Büyük çağlayan Çelen: 1) Tepelerde kar tutmayan nokta. 2) Becerikli. 3) Güzel görünen kişi.

1) Tepelerde kar tutmayan nokta. 2) Becerikli. 3) Güzel görünen kişi. Çemenzar: Çimenlik

Çimenlik Çeşmiahu: Gözleri güzel olan kişi

Gözleri güzel olan kişi Çeşmibadem: Badem gözlü

Badem gözlü Çeşminaz : Süzülen bakış

: Süzülen bakış Çeşni : 1) Yiyeceklerin beğenilen aroması, tadı. 2) Küçük miktarda yenilen yiyecek.

: 1) Yiyeceklerin beğenilen aroması, tadı. 2) Küçük miktarda yenilen yiyecek. Çığıl : Baş tacı, başa takılan taç

: Baş tacı, başa takılan taç Çırağ : Kandil

: Kandil Çiçek : Suda ya da toprakta yetişen bitkilerin renkli bölümü

: Suda ya da toprakta yetişen bitkilerin renkli bölümü Çiğdem : Bir bitki türü, kır bitkisi

: Bir bitki türü, kır bitkisi Çiğde : Suyun sığ olan kısmı,

: Suyun sığ olan kısmı, Çilay : Ayda bulunan lekeler

: Ayda bulunan lekeler Çilek : Benekleri olan kırmızı meyve

: Benekleri olan kırmızı meyve Çilem : Bana ait olan çile, sıkıntı, dert

: Bana ait olan çile, sıkıntı, dert Çiler : Şarkı söyleyen kişi

: Şarkı söyleyen kişi Çilhan : Yüzünde çil olan hükümdar, han

: Yüzünde çil olan hükümdar, han Çimen : Bahçede ya da geniş toprak alanlarda doğal yolla yetişen çim, yeşillik

: Bahçede ya da geniş toprak alanlarda doğal yolla yetişen çim, yeşillik Çimnaz : Çok nazlı

: Çok nazlı Çinel / Çiner : Düzgün ve temiz kişi

: Düzgün ve temiz kişi Çiray : Yüz, beniz, yüzde bulunan çizgiler

: Yüz, beniz, yüzde bulunan çizgiler Çise : İnce ince yağan yağmur

: İnce ince yağan yağmur Çisem : Çiseleyen yağmur

: Çiseleyen yağmur Çisel : Hafif hafif yağan yağmur

: Hafif hafif yağan yağmur Çiselen : Yağmur damlaları

: Yağmur damlaları Çisen : Toza benzer şekilde yağan yağmur

: Toza benzer şekilde yağan yağmur Çisil : İnce şekilde yağan yağmur

: İnce şekilde yağan yağmur Çoğun : Ekseriyetle, genellikle

: Ekseriyetle, genellikle Çolpan: Venüs, Çoban Yıldızı,

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Haberi Hazırlayan : Türker Üner