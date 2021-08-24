Singapur merkezli kripto para borsası Bybit, Türkiye'de resmi olarak hizmete açıldı. 2 milyonu aşkın kayıtlı kullanıcısı bulunan Bybit'ten yapılan yazılı açıklamaya göre, 24 saatlik işlem hacmi ortalaması 15.5 milyar dolar olan Bybit üzerinde şu anda 3 milyar USD açık pozisyon bulunuyor. Her hafta 1,5 milyondan fazla kullanıcının işlem yaptığı Bybit, dünyanın en büyük kripto ticaret platformları arasında ilk beşte yer alıyor.
Bybit'in Kurucusu ve CEO'su Ben Zhou, o dönem dünyanın en büyük foreks ve CFD alım satım komisyonculuk şirketlerinden biri olan XM'den ayrılarak 2018 yılında Bybit’i kurdu. Bybit çekirdek kadrosu, yatırım bankalarından, teknoloji firmalarından, foreks endüstrisinden ve blockchain teknolojisini erken benimseyen profesyonellerden oluşuyor. Geliştirme ekibinde Morgan Stanley, Baidu, Alibaba ve Tencent'ten çalışanlar yer alıyor.
Türkiye’deresmi olarak hizmete açılmalarına ilişkin olarak yaptığı açıklamada Bybit Kurucu Ortağı ve CEO'su Ben Zhou,şu ifadelere yer verdi: “Dünyanın dört bir yanındaki müşterilerimizin severek kullandığı ürün ve hizmetlerimizi Türkiye'ye getirmekten mutluluk duyuyoruz. Kripto para birimlerine ilişkin halihazırda yaygınlaşmış olan farkındalık ve büyük ilgi de göz önünde bulundurulduğunda, yerel kripto borsasına birinci sınıf likidite, sektör lideri güvenilirlik ve dünya standartlarında güvenlik sunacağımız yeni durağımız Türkiye olacak.”
Bybit İletişim Başkanı Igneus Terrenus ise şunları kaydetti: “Yeni büyüme fırsatları sunan kripto para birimleri, kullanıcılarını finans ve bilgisayarlar hakkında bilgi edinmeye teşvik ediyor. Finansal okuryazarlık oranı yüksek ve teknoloji konusunda bilgili bir nüfus toplumlar için nimettir. Türkiye’nin özellikle kripto para konusundaki ilgisi ve deneyimi bizi Türkiye’ye yatırım yapma konusunda teşvik etti."
DORTMUND'UN SPONSORU
Borussia Dortmund futbol kulübünün resmi sponsoru olan Bybit, birçok kulübün medya haklarını temsil eden Capital Sports Media işbirliği ile Türkiye spor endüstrisine yatırımlarına başladı. Aynı zamanda geçen yılın çok konuşulan ve rekor büyümelere imza atılan kripto para yarışması WSOT’u 2021 yılında 7,5 milyon USDT ödül havuzuyla tekrarlayan Bybit, Türkiye’den de katılımcıları bekliyor.
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