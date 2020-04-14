Buzlu badem nasıl yapılır? Çiğ bademle yapılan buzlu bademi aktar, market veya kuruyemişçilerden temin edebilirisiniz. Buzlu Bademi yaz aylarında sahil kesiminde sıklıkla atıştırmalık olarak bulabilirsiniz. Büyük buz kalıplarının içerisinde muhafaza ediliriler.

Buzlu Badem Malzemeleri

Buzlu Badem Yapılışı: