Kaza, saat 20.30 sıralarında Konya-Adana karayolunun 75. kilometresi Karapınar ilçesi yakınlarında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Konya’dan Adana istikametine seyir halinde olan otomobil buzlanma ve don sebebiyle aynı istikamette seyir halinde olan TIR'a arkadan çarptı.

İHA'nın haberine göre kaza ihbarı üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Kazada otomobilde 2’si çocuk 4 kişi hayatını kaybederken, 2 kişi yaralandı.

Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.