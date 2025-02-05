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        Haberler Gündem 3. Sayfa Buzdolabından çıktı, 379 bin 507 lira ceza kesildi | Son dakika haberleri

        Buzdolabından çıktı, DNA ile tespit edildi: 379 bin 507 lira ceza

        Antalya'da buzdolabında avlanması yasak yaban keçisi ve kızıl geyik eti ele geçirilen kişiye 379 bin 507 lira ceza uygulandı

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 05.02.2025 - 18:54 Güncelleme: 05.02.2025 - 18:54
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        Buzdolabından çıktı, 379 bin 507 lira ceza kesildi
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        Antalya'da Doğa Koruma ve Milli Parklar 6. Bölge Müdürlüğü ekipleri, Aksu ilçesinde bir kişinin koruma altındaki yaban hayvanlarını avlandığı ve satışını yaptığı ihbarı üzerine harekete geçti.

        Belirlenen adreste yapılan aramada buzdolabında ve derin dondurucuda saklanan 48 kilogram bir kısmı işlenmiş et ele geçirildi.

        Antalya Doğa Koruma ve Milli Parklar Şefliğince yapılan DNA analizi sonucu etlerin Kara Avcılığı Kanunu ile koruma altındaki yaban keçisi ve kızıl geyik türlerine ait olduğu tespit edildi.

        Adli işlem başlatılan şüpheliye, hayvanları avladığı 2022'deki ceza tutarları üzerinden toplamda 379 bin 507 lira tazminat ile idari para cezası kesildi.

        Müdürlüğün sosyal medya hesaplarından yapılan paylaşımda, "Kurumumuz türlerimizi korumak için yasa dışı avcılıkla mücadele kapsamında her yerde denetimlerine sürekli devam etmekte ve iz sürmektedir" ifadelerine yer verildi.

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