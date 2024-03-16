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        Haberler Yaşam Buzağı desteği ne zaman yatacak? 1.Dönem Buzağı desteği ödeme tarihleri! 2024 Buzağı destek parası ne kadar?

        Buzağı desteği ne zaman yatacak? 1.Dönem Buzağı desteği ödeme tarihleri 2024

        Buzağı desteği ödeme tarihleri belli oldu. Büyükbaş hayvancılıkla uğraşan vatandaşlar tarafından merakla beklenen 2024 Buzağı destek ödemeleri her zamanki gibi iki dönem şeklinde yapılıyor. Peki Buzağı desteği ne zaman yatacak, hangi tarihte? İşte 1.Dönem Buzağı desteği ödeme tarihleri

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 16.03.2024 - 16:57 Güncelleme: 16.03.2024 - 17:00
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        • 1

          Tarım ve Orman Bakanlığı tarafından hayvancılıkla uğraşanlara buzağı desteği yapılıyor. Devlettin sunduğu buzağı destek ödemeleri T.C kimlik noya göre değişiklik gösteriyor. Bu ödemeler, besicilere ekonomik olarak destek oluyor. Peki Buzağı desteği ne zaman yatacak? 1.Dönem Buzağı desteği ödeme tarihleri 2024

        • 2

          BUZAĞI DESTEĞİ NE ZAMAN YATACAK?

          2023 yılı 1'inci dönem başvurular 02 Ocak 2024 Salı günü tamamlandı. 1'inci dönem süresi içinde başvuramayan yetiştiricilerin, herhangi bir hak kaybına uğramadan 1 Nisan 2024 - 17 Haziran 2024 tarihleri arasında (2'nci dönem) 2023 yılı buzağı desteklemesine başvurma imkanları bulunuyor.

          1. dönem ödemelerinin mart ayı sonuna kadar besicilerin TC Kimlik numaralarının son hanesine yatırılıyor olacak. Buzağı desteklemesiyle ilgili daha fazla bilgi ve başvuru detayları, Tarım ve Orman Bakanlığı'nın resmi internet sitesinde bulunabilir.

        • 3

          BUZAĞI DESTEĞİ NE KADAR?

          Temel Destek: 1.150 ₺/baş

          Üreme Parametreleri Uygunluk Desteği: İlave 300 ₺/baş

          Suni Tohumlamadan Doğan Buzağı Desteği: İlave 450 ₺/baş

          Döl Kontrolü Kapsamında Doğan Buzağı Desteği: İlave 200 ₺/baş

          Soykütüğü ve Genomik Değer Tespiti İlave Desteği: Bakanlıkça belirlenecektir.

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