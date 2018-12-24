Türkiye'de kışın dondurucu soğukların yaşandığı Erzurum'da, kuşların soğuk hava ve açlıktan ölmemesi amacıyla bir araya gelen 100 kişilik "Güçlü İyilik Platformu" üyeleri, ahşaptan ürettikleri kuş yuvalarını ağaçlara asıp hem kuşları hem yürekleri ısıttı.

AA'nın haberine göre Erzurum Atatürk Üniversitesinde çeşitli bölümlerde eğitim gören 100 kişilik "Güçlü İyilik Platformu" üyeleri, platform kurucusu ve genel koordinatörü Ravzanur Eker öncülüğünde, hava sıcaklığının sıfırın altında 10 derecelere kadar ulaştığı Erzurum'da, geçen yıl kış aylarında iyilik hareketi kapsamında kedi evi yaptı.

Bu yıl da iyilik hareketine devam eden öğrenciler, Erzurum'da, kara kış etkisini göstermeden önce bir araya gelip nesli tükenmekte olan hayvanların adını verdikleri 25 kuş evi yaptı. Öğrenciler, üzerinde kuşlara ilişkin bilgi notlarının da yer aldığı kuş evlerini merdiven yardımıyla üniversite yerleşkesindeki ağaçlara astı.

Öğrenciler adına açıklama yapan Ravzanur Eker, karasal yaşam çalışmalarında bu yılki ana temalarının kuşlar olduğunu ifade etti.

Geçen yıl Erzurum'da kedi evi yaptıklarını anlatan Eker, "Bu yıl ekip olarak kuş evi yaptık. 100 kişilik ekipten bir kısmı nesli tükenmekte olan kuşların araştırmasını yaptı. Bir kısmı kuş evlerini boyadı, bir kısmı süsledi, bir kişi de kuş evlerini asacağımız ağaçların lokasyonlarını belirledi." dedi.

Eker, sosyal medyadan yaptıkları anket doğrultusunda, kuş evlerine nesli tükenen veya tükenmekte olan bazı türlerin isimlerini verdiklerini ifade etti.

Kuş evlerini üniversite yerleşkesindeki ağaçlara astıklarını aktaran Eker, temel hedeflerinin yaşanabilir dünya için kitlesel olarak çalışmak olduğunu vurguladı.

"AMACIMIZ KUŞLARIN ÖLÜMÜNÜ ÖNLEMEK"

Güçlü İyilik Platformunun ekip olarak hedefler için ortaklık yaptığını ve sorunları kendilerine göre yenilikçi çözümle hallettiklerini dile getiren Eker, "Erzurum gibi çok soğuk şehirlerde kuşlar donarak ölüyor. Buna çözüm bulundu ve tasarımını arkadaşların yaptığı yuvaları ağaçlara astık. Amacımız kuşların ölümünü önlemek ve karasal yaşamdaki yerlerini korumak. Platform olarak geçen yıldan beri çalışıyoruz. Biz hep beraber aslında hikaye yazarak bu hikayeyi hayallerimiz ile süslüyoruz. Dünyayı güzelleştiren hareketin ortasındayız." dedi.

Eker, Erzurum'da kışın iklim şartlarının ağır olduğuna dikkati çekerek soğuk havaya rağmen kuşları düşünüp etkinliklerine destek veren Atatürk Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ömer Çomaklı'ya teşekkür etti.

Her insanın yüreğine, hayatına güzellik ve iyilikle dokunmak istediklerine işaret eden Eker, önce çevreyi, daha sonra ise dünyayı iyilikle değiştirmeyi hedeflediklerini vurguladı.

Eker, sosyal girişim projesi kapsamında 2018 yılında girişimcilik ve yenilikçilik yarışmasına katılarak hazırladıkları mobil uygulamayla TÜBİTAK'tan Türkiye birinciliği kazandıklarına dikkati çekerek şunları kaydetti:

"Proje, küresel hedefleri insanların planlayabilmesi için mobil uygulamaydı. Türkiye'nin farklı ilerinden 150 kişinin emeği olan proje kapsamında Erzurum başta olmak üzere Ağrı, Diyarbakır ve Ankara'dan saha ekiplerimiz planladıklarını faaliyete döküyor. Bu mobil uygulamada sorun fark ettiğimizde fikir varsa kitleleri hareketi geçirmek için iyilik görevini tasarlayabiliyor ve fikrinizi konum entegresiyle doğru insanlara ve hedef kitleye ulaşabiliyorsunuz. Bunu hem kurum hem de bireyler için tasarladık. Böylece güçlü iyiliği mobil uygulamaya döktük."

Etkinliğine katılan Kübra Köseoğlu da yakın zamanda ekibe dahil olduğunu anlatarak "Güzel işler yapıyoruz. İyilik yapmak güzel. Kuş evlerini önceden tasarladık, uygulamaya dökerek ağaçlara astık. Amacımız kuşların karasal yaşama uyum sağlaması ve onlara yardımcı olmak." dedi