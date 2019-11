İlk filmi, 2018'de 150 milyon dolar hasılat yapan Yeşilçam'ın 10 katını kazanıp, 1 milyar 300 milyon dolarla 'Tüm Zamanların En Çok Hasılat Elde Eden Animasyon Filmi' olan, hediyelik eşyadan turizme yarattığı endüstrinin cirosu on milyarlarca dolara ulaşan Frozen filminin ikincisi 6 yıllık bekleyişin ardından vizyona girdi. Yeni filmin ön bilet satışı 120 milyon doları geçerek rekor kırdı... İlk hafta sonu hasılatının ise 200 milyon doları geçmesi bekleniyor.

Kadir Kaymakçı kkaymakci@cyh.com.tr



Tam bir ay sonra 40 yıllık aşkım Star Wars'un yeni filmi 'The Rise of Skywalker'la buluşacağız... Rogue One ve Solo: A Star Wars Story'i de sayarsak bu evrende geçen 10 filmi görmek için sinemaya her gittiğimde 7 yaşıma dönüyorum. 20 Aralık'ta da aynısı olacak biliyorum, her yeni Star Wars filmi sinemalara geldiğinde ben yeniden 7 yaşında oluyorum. Tam da bu yüzden galiba bazı fan'ların, sinema eleştirmenlerinin yeni filmlerle ilgili negatif sözlerini hiç mi hiç umursamıyorum.

George Lucas'ın yarattığı bugün filmleri, çizgi romanları, kitapları, hediyelik eşyaları, eğlence parklarıyla yüz milyarlarca dolarlık dev bir 'endüstri'ye dönüşen Star Wars'un her yeni filmi, o karanlık sinema salonunda, 2 saatliğine de olsa bana parayla satın alınamayacak bir şey sunuyor: 7 yaşımın, çocukluğumun saflığını...

Bir süredir bu 'Star Wars hastalığını' yeğenim Can'a bulaştırmak için uğraşıyorum. Yoda tişörtleri, BB-8 çantaları gibi küçük rüşvetlerle onu 'Güç'ün 'aydınlık' tarafına çekmeye çalışıyorum.

Ama sanırım onu 'Karanlık' tarafa kaptırdım. Çünkü önceki gün "Amca 'Frozen' filmine gidelim mi?" dedi!

Ve ben onun doğduğu yıl, 2013'te, tüm dünyayı saran 'Frozen çılgınlığı'nın yeniden döndüğünden haberdar oldum.

Prenses Elsa, kız kardeşi Anna, dağcı Kristoff ve sadık geyiği Sven ile kardan adam Olaf'ın maceralarını anlatan Frozen'ın devam filmi Frozen 2 tüm dünyada ve Türkiye'de vizyona girdi. Bir süredir sinema dünyasının en büyükleri Frozen 2'nin hasılat rekorlarını kırıp kırmayacağını konuşuyor. Tahmini rakamlar havalarda uçuşuyor. Filmin gişede milyar dolar barajını geçeceğinden herkes emin; asıl soru ne kadar geçeceği!

Tam 6 yıl önce 19 Kasım 2013'te vizyona giren Frozen, ABD ve Kanada'da 400 milyon dolar, dünyada ise toplam 1 milyar 300 milyon dolar hasılat elde ederek 'Tüm Zamanların En Çok Hasılat Elde Eden Animasyon Filmi' oldu.

Prenses Elsa ve arkadaşları beyazperdeden sonra evleri de fethetti. Filmin 21 milyondan fazla DVD, blu-ray ve VHS satışndan yapımcı Disney, kasasına 400 milyon dolar daha attı.

2018'de 150 milyon dolar hasılat elde eden Yeşilçam'ın 10 katı hasılatı tek başına yapan Frozen, 'En İyi Animasyon' ve 'En İyi Orjinal Şarkı' dallarında 2 Oscar kazandı. Eleştirmenler filmi yere göğe koyamadı. Ard arda gelen Grammy, Altın Küre, BAFTA ödülleriyle birlikte tüm dünyada bir Frozen çılgınlığı yaşanmaya başladı.

Britanya'da 2014 yılında doğan kız çocuklarına verilen isimlerde 'Elsa' ve 'Anna' ilk sıralara yükseldi. Disneyland'daki onlarca klasik çizgi film kahramanı bir kenara atıldı. Çocuklar (ve ebeveynler) Elsa'yı görmek için 4 saat sırada bekliyordu. Gelmiş geçmiş en iyi tenisçilerden Serena Williams, Frozen'ı '3 bin kez' falan izlediğini söylüyordu.

Tam da bu çılgınlığa uygun düşen bir haber Japonya'dan geldi. 30'lu yaşlarında bir adam eşinin, "Frozen'ı mükemmeliğini anlamadığı için kendisini boşadığını" açıklıyayıp yetkililerden yardım iştemişti. Haber buram buram 'fake' kokuyordu ama birçok insan bir kadının kocasını 'Frozen'ı sevmediği için boşayacağına gönüllü olarak inanmayı tercih ediyordu.

Vizyona girdikten 2 yıl sonra bile Frozen, Facebook'ta hakkında en çok konuşulan filmdi.

Daha önce de benzer öykülerin anlatıldığı filmlerden Frozen'ı ayıranın, onu bu kadar çok sevdirenin ne olduğunu anlamak için psikologlar devreye girdi. Kimi içindeki feminist mesajlara vurgu yaptı, kimi filmin unutulmaz şarkısı 'Let It Go'ya türlü anlamlar yüklüyordu. İnsanlar, 'Frozen'ın hepimizin hayalini kurduğu bir geleceği temsil ettiğini söylüyorlardı.

East Anglia Üniversitesi 2015'te Frozen'ın peri masalı kökleri, süper kahraman janrına katkılara ve içindeki cinsiyet temasıyla (Elsa'nın lezbiyen olduğunu iddia eden ve Twitter'da 'Elsa'ya bir kız arkadaş verin' diye etiket açanlar var) ilgili bir sempozyum bile düzenledi.

Tüm bu coşkunun içinde yapımcı Disney, Frozen'ın etinden sütündan faydalanmayı bildi. Sinema ve DVD satışlarından elde edilen 2 milyar dolara yakın cironun yanında asıl büyük gelir 'Frozen' tamalı ürünlerden geldi.

Elsa, Anna, Olaf, Sven ve Kristoff'un oyuncakları peynir ekmek gibi satıyordu. Frozen temalı kırtasiye ürünleri, dünyanın dört bir yanında, en ücra köşelerdeki okullarda bile sınıfların baş köşelerindeydi.

Sadece çocuklar değil büyükler de 'Frozen' temalı kıyafetleri, yiyecekleri kapışıyordu. Amerika'da Elsa'nın kıyafetiyle aynı model gelinlikler bin dolara alıcı bulurken, Frozen elma, üzüm suları, yoğurtları, diş bakım setleri yok satıyordu.

2014 yılında Disney, Frozen tamalı ürün satışından 5 milyar ciro yaptığını açıkladı.





Bu da yetmedi Frozen'ın yaratıcılarına ilhem verdiği söylenen Norveç'in Lofoten Adaları turist akınına uğradı. Adaya 'Frozen' turlarına katılmak isteyenler 5 bin dolara yakın bir parayı gözden çıkaryordu. Turlara ilgi o kadar büyüktü ki küçük adanın sakinleri, "Gelenlerle mezarlıklarda kamp yapıyor. Alt yapı yetersizliğinden adanın her tarafı çöplüğe döndü" diye isyan ediyordu.

Hans Christian Andersen'inin 'The Snow Queen'in öyküsünden yola çıkarak Frozen'ı yaratan senarist Jennifer Lee ve Chris Buck, film vizyona girdikten kısa bir süre sonra 'başardık'larını fark ettiklerini söylüyorlar. Lee, filmi New York'ta bir sinemada halka birlikte izledikten sonra sokağa çıktığında insanların, 'Let it go' şarkısını söylediklerini fark ettiğini belirtip ekliyor: "İnanılmazdı, sözleri hemen ezberlemişlerdi. Bu şarkıyı duymaktan asla bıkmayacağım hatta yaşlandığımda kafamın içinde çalan yegane şarkı olacak..."

'Let it Go' o kadar başarılı oldu ki Beyonce'nin yeni albümünü geçip Billboard 200 listesinde zirveye oturdu. Şarkının Youtube'da Walt Disney animasyon stüdyosu ve Disney UK hesaplarındaki toplam görüntüleme rakamı 3 milyarı geçmiş durumda.

Önceki gün Can'la Youtube'la 'Let it Go'nun videosunu izlerken bir yandan da Frozen 2'nin ön satışlarda bugüne kadar ki tüm animasyon filmlerini geçtiğini okuyordum. Biletlerinin ön satış rakamı 120 milyon dolara ulaşan filmin, ilk hafta sonu hasılatının 140-160 milyon dolar olması bekleniyor. Ancak bazı Hollywood profesyonelleri Frozen 2'nin bu rakamın çok üzerine çıkıp Incredibles 2'nin 182 milyon dolarlık 'En İyi Açılış' rekorunu kırabileceğini de söylüyorlar.

Frozen 2'nin, daha şimdiden 2019'da vizyona giren filmlerinden 8 milyar dolardan fazla hasılat elde eden ve şirket tarihinin 'en başarılı sezonu'nu geçiren Disney'in bu yıl içinde 'milyar dolar' barajını geçen altıncı film olacağına kesin gözüyle bakılıyor.

İkinci filmi için Frozen ekibi yeniden toplanmış. Öyküde yine Jennifer Lee imzası var ve Lee filmi Chris Buck'la birlikte yönetiyor. Seslendirme kadrosu da dönmüş. Kristen Bell 'Anna', Idina Menzel 'Elsa, Josh Gad 'Olaf', Jonathan Graff 'Kristoff'a sesleriyle hayat veriyorlar. Frozen 2'de kadroya Alfred Molina 'Agnarr' ve Even Rachel Wood 'Iduna' gibi güçlü isimler de eklenmiş.

Elsa, Anna, Kristoff ve Olaf'ın yeni macerasının geçen şubat ayında yayınlanan ilk fragmanı 24 saatte 116 milyon izlenerek 'Tüm Zamanların En çok İzlenen Animasyon Fragmanı' olmuş.

Disney'in 61. animasyonu olan Frozen 2'nin ilk filmde 6 yıl sonra yeniden tüm dünyaya 'buz kestireceği' aşikar.

On milyarlarca dolarlık dev bir sanayiye dönüşen 'Frozen' kendi jenerasyonunu yarattı.

2013'te 7 yaşında ilk filmi izleyen çocuklar, tıpkı benim her Star Wars izlediğimde olduğu gibi, 40 yıl sonra da Frozen'ı izleyip ve 'Let it go'yu dinlediklerinde 7 yaşına dönecekler.

Hafta sonu, 6 yaşındaki yeğenimle birlikte bir süre 'Karlar Ülkesi'nde olacağım. Elsa'nın da dediği gibi "Zaten soğuk beni rahatsız etmez..." çünkü ben bir Jedi'ım;)