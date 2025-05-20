Büyüyen yeni tehlike: Yasa dışı bahis-sanal kumar ve çevrimiçi oyunlar

Sanal kumar ve yasa dışı bahis sitelerine yönelik bugüne kadar yaklaşık 400 binin üzerinde site kapatılmasına rağmen, her ay 20 bin yeni site açılıyor. Hazine ve Maliye Bakanlığı ve bağlı kurum MASAK, yasa dışı bahis ödemelerinin kripto para gibi yöntemlerle yapılmasının önüne geçmek için birçok tedbiri devreye sokmasına rağmen sorun çözülemiyor.

Yasa dışı bahis ve kumar, Türkiye’nin ulusal güvenlik belgesi olan Milli Güvenlik Siyaset Belgesi'nde de tehdit tanımlamaları arasında yer alıyor.

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MASAK’a yapılan bildirimlerin yüzde 71.34’ü yasa dışı bahis ve kumar, yüzde 14.81’i vergi kaçakçılığı, yüzde 4.6’sı ise dolandırıcılık suçlarına ilişkin. Bildirimlerde en büyük paya sahip yasa dışı bahis suçu kapsamında bugüne kadar binlerce kişinin milyarlarca liralık malvarlığına el koyuldu. Ayrıca yurt dışındaki kripto para platformlarına aktarılan milyonlarca dolarlık kripto varlığa da el koyuldu.

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Kara para aklama suçunda en büyük paya sahip olması nedeniyle çevrim içi bahis platformlarından kaynaklanan para hareketliliği kolluk güçleri tarafından yakın takibe alınıyor. Bildirim ve ihbarlarda hızlı işlem yapılması adına MASAK personeli sayısı ve kurumun kapasitesi de hızlı şekilde artırılıyor.

SON BİR HAFTADA 7.5 MİLYAR TL’LİK OPERASYON Cumhuriyet başsavcılıkları ile emniyet ve jandarmanın son bir haftada 6 il merkezli yaptığı operasyonlarda 7.5 milyar TL’lik hesap hareketi bulunan 102 şüpheli yakalandı. 6 il merkezli “Nitelikli Dolandırıcılık, Yasa Dışı Bahis, Müstehcenlik ve Bilişim Sistemine Girme” suçlarına yönelik jandarma tarafından düzenlenen operasyonlarda yakalanan 102 şüphelinin 64’ü tutuklandı; 38’i hakkında adli kontrol kararı verildi. Cumhuriyet Başsavcılıkları ile Jandarma Genel Komutanlığı Siber Suçlarla Mücadele ve KOM Daire Başkanlıkları koordinesinde; İl Jandarma Komutanlıklarınca yapılan çalışmalar sonucu; İstanbul, Giresun, Konya, Muğla, Mersin ve Elazığ merkezli İzmir, Kocaeli, Adana, Gaziantep, Ankara, Bursa, Diyarbakır, Samsun, Antalya, Batman, Çorum ve Mardin olmak üzere toplam 18 ilde düzenlenen operasyonlarda yakalanan şüphelilerin; REKLAM - Sosyal medya platformları üzerinden kendilerini yatırım danışmanı olarak tanıtarak vatandaşları dolandırdıkları, - İnternet ortamında yasa dışı sorgu paneli kullanarak kişisel bilgileri ele geçirme ve yasa dışı bahis oynatarak haksız kazanç sağlama suçunu işleme, - İnternet ortamında müstehcen paylaşımlar yapmak suçlarını işledikleri belirlendi.

- Operasyonlar sonucunda; ruhsatsız tabancalar ile çok sayıda bilgisayar, telefon, banka/kredi kartı ve dijital materyal ele geçirildi. - MASAK raporlarında; şüphelilerin hesaplarında yaklaşık 7 milyar 500 Milyon TL’lik hesap hareketi tespit edildi. - Şüphelilere ait 204 banka hesabı, 19 kripto hesabı ve 11 adet otomobile el konuldu. DERNEK VE KOOPERATİF ADI ALTINDA Geçen ay Emniyet Genel Müdürlüğü Asayiş Daire Başkanlığı koordinesinde ülke genelinde yapılan Kumar-Tombala-Oyun Makineleri ve Yasadışı Bahis uygulamasında; 360 bin kişi sorgulandı. Binin üzerinde aranan kişi tespit edildi. 293 kişiye adli-idari işlem yapıldı, 12 bin 647 iş yeri kontrol edildi, 14 iddia bayisi kontrol edildi, 1 iddia bayisinde yasadışı iddia yapıldığı tespit edildi, 607 dernek/kooperatif kontrol edildi, 1 dernek/kooperatife para cezası uygulandı. REKLAM MALİ SUÇLARLA MÜCADELE KOORDİNASYON KURULU Mali Suçlarla Mücadele Koordinasyon Kurulu, Hazine ve Maliye Bakanlığı başkanlığında düzenli olarak toplanıyor. Toplantıya Adalet, Aile ve Sosyal Hizmetler, Milli Eğitim, Ticaret bakanlıkları ile Milli İstihbarat Teşkilatı, MASAK, Vergi Denetim Kurulu, Gelir İdaresi Başkanlığı, Emniyet Genel Müdürlüğü, Jandarma Genel Komutanlığı, BDDK, SPK, TCMB, BTK, RTÜK, KVKK'nin üst düzey temsilcileri katılıyor. Toplantıda, dolandırıcılık, yasa dışı bahis ve kumar suçlarıyla mücadele kapsamında yeni stratejiler belirlenmesi ve MASAK koordinasyonunda bu konularda hazırlanan eylem planlarının devreye alınması değerlendiriliyor. Ayrıca, sanal ortamda işlenen suçların önlenmesi, suç gelirlerine el konulması ve ulusal işbirliğinin güçlendirilmesi konuları ele alınıyor.

ÇEVRİMİÇİ OYUNLAR DA BÜYÜK TEHLİKE Çok kapsamlı ve katmanlı bir soruna dönüşen yasa dışı bahis meselesinin bir de çevrimiçi oyun ayağı bulunuyor. Burası da kontrolsüz bir alan olarak gençleri, aileleri, gelecek kuşakları ve ülkeleri tehdit ediyor. We Are Social ve Meltwater tarafından hazırlanan Dijital 2025 Türkiye raporunda yer alan verilere göre; REKLAM - Her bir medya türünü tüketen 16 yaş ve üzeri internet kullanıcılarının yüzde 65’i oyun oynuyor. - Oyun konsolu olarak her bir cihazda geçirdikleri ortalama zaman 58 dakika - Herhangi bir cihaza sahip kullanıcılar açısından oyun konsolu kullananların yüzdesi 20.1. - İnterneti kullananların yüzde 35.1’i oyun amaçlı kullandığını söylüyor. - Her bir medya türünü tüketen internet kullanıcılarının yüzde 14.2’si oyun konsolu sahibi - Her türlü dijital mülkiyeti ziyaret eden veya kullanan kullanıcıların oranı yüzde 39.2 - Her türlü cihazda oyun oynayanların yüzdesi 27.5. - Video oynamada kullanılan cihazlar sıralaması ise şöyle: Akıllı telefon yüzde 6.4

Dizüstü bilgisayar veya masaüstü yüzde 6.4 Oyun konsolu yüzde 6.8 Tablet yüzde 27.3 Elde taşınabilir oyun cihazı yüzde 27.5 REKLAM Medya akış cihazı yüzde 48.3 Sanal gerçeklik kulaklığı yüzde 82.6 Herhangi bir cihaz yüzde 92.3 MOBİL OYUNLARA GİDEN PARA Her ay en az bir mobil oyun için ödeme yapan 16 yaş üzeri kullanıcıların oranı yüzde 16. En çok oynanan oyunlar sıralamasında ilk 10 şöyle: My Superstore Similator, Brawl Stars, Pubg Mobile, Subway Surfers, Hole IO, Mini Games Calm & Relax, Shawarma Legend, Whiteout Survival, EA Sport Mobile 24 Soccer, Teacher Similator. Dijital medya abonelikleri ve indirmeler toplamında video oyunlarına harcanan para bir önceki yıla göre; 98 milyon dolar yani yüzde 11 artarak 986 milyon dolar olarak gerçekleşti. Çevrimiçi satın alan kişi başına yüzde 5.5’lik yıllık değişimle kişi başına 73.87 dolara ulaştı. Kişi başına yıllık harcama 3.84 dolar arttı.