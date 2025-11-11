Büyükçekmece'de otomobilde silahlı kavga: 2 ölü, 1 yaralı
İstanbul Büyükçekmece'de seyir halindeki otomobilde çıkan silahlı kavgada 2 kişi hayatını kaybetti, 1 kişi ağır yaralandı
Büyükçekmece ilçesi D-100 kara yolu yan yolda seyir halindeki otomobilde bulunan 4 arkadaş arasında tartışma çıktı. Kavgaya dönüşen olayda araçtaki 1 kişi, silahla 3 arkadaşına ateş etti.
İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.
AA'nın haberine göre; sağlık ekiplerince yapılan kontrolde, 2 kişinin hayatını kaybettiği belirlendi. Olayda ağır yaralanan 1 kişi, ambulansla hastaneye kaldırıldı.
Polis ekipleri, olay yerinden yaya olarak kaçan şüpheliyi yakalamak için çalışma başlattı.