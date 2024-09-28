Büyükçekmece'de operasyon! Bir kişi hayatını kaybetti

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Büyükçekmece Kumburgaz'da bir sitede, polis ekiplerinin şüpheli ya da şüphelileri yakalamak için operasyon yaptığı esnada iddiaya göre silah sesleri duyuldu. Habertürk muhabiri Mustafa Şekeroğlu’nun haberine göre, Özel Hareket ekiplerinin sevk edildiği bölgede yaşananların detayları ortaya çıktı.

GEÇEN YIL İŞLENEN CİNAYET

Bu gecenin yaşanmasına neden olan operasyon Bağcılar’da 12 Kasım 2023 günü yaşanan silahlı saldırıyla ilgili olduğu ortaya çıktı. 12 Kasım 2023’de Bağcılar’daki müzikhole girmek isteyen şüpheliler içeri alınmadı. İçeriye alınmayan şüpheliler işyerini kurşun yağmuruna tuttu. Gerçekleşen saldırıda bir kişi hayatını kaybetti. Bir kişi ise yaralandı. Bu olayın ardından 5 kişi yakalandı. 3 kişi tutuklandı 2 kişi hakkında adli kontrol kararı verildi.

İKİ SUÇ MAKİNESİNE OPERASYON Bu olayla ilgili firarda olan C.G. ile E.T.’nin Büyükçekmece’de bir evde olduğu belirlendi. Bunun üzerine polis ekipleri azılı suç makinası oldukları belirtilen şüphelileri yakalamak için Özel Hareket polisinin de yer aldığı operasyon düzenlendi. POLİSE ATEŞ ETTİ SONRA KENDİNİ VURDU Polisin “Teslim ol” çağrısına 2 şüpheli silahla karşılık verdi. Ateş açan şüphelilerden C.G., ardından kendi kafasına sıkarak hayatına son verdi. Diğer şüpheli E.T ise polis tarafından yakalandı. SUÇ MAKİNASI ÇIKTILAR Yapılan çalışmalarda hayatına son veren şüpheli C.G.’nin, "Hırsızlık, Yağma, Silahla Tehdit, Mala Zarar Verme, Kasten Öldürme, Kasten Yaralama, Görevi Yaptırmamak için Direnme, Güveni Kötüye Kullanma" suçlarından toplam 18 suçtan aranması olduğu belirlendi. Yakalanan E.T.’ninde 33 suç kaydı olduğu ayrıca "Hükümlü ve Tutuklunun Kaçması, Hırsızlık, Uyuşturucu Ticareti" suçlarından 5 aranması olduğu ortaya çıktı. Olay sonrası şüphelilerin kullandığı 2 ruhsatsız tabanca ele geçirildi.

*Haberin görselleri AA tarafından servis edilmiştir.