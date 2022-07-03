Hazine sahibi aile ise "Sanırım hepimiz şoka girdik. Parayı biliyorduk ama miktarı hiçbir zaman bilmiyorduk. Bir sır gibiydi. Açıkçası paraları çıkarırken yorulduk. Evimi satacağım için bu kayıp dolarların nerede olduğunu bilmek önemliydi'' dedi.