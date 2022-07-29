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Büyükbaba ile Savaş filmi konusu nedir, filmin oyuncuları kimler?

2020 yılında gösterime giren Robert Kimmel Smith'in aynı adlı romanına uyarlanan Büyükbaba ile Savaş filmi ekranlara geliyor. Tom J. Astle ve Matt Ember tarafından yazılan, Tim Hill tarafından yönetilen, 2020 yapımı Amerikan aile komedi filmi hakkında bilgiler izleyiciler tarafından merak ediliyor. Büyükbaba ile Savaş filmi bu akşam TRT 1 ekranlarında izleyicilerle buluşacak. Peki, Büyükbaba ile Savaş filmi konusu nedir, filmin oyuncuları kimler? İşte, Büyükbaba ile Savaş filmi oyuncuları ve konusu...

29.07.2022 - 18:00 | Güncelleme: ABONE OL

  • Büyükbaba ile Savaş filminin konusu ve oyuncukarı gündeme geldi. Başrollerinde Robert De Niro, Uma Thurman, Rob Riggle gibi oyuncular yer aldığı Büyükbaba ile Savaş filmi bu akşam TRT 1 ekranlarında yayınlanıyor. İşte Büyükbaba ile Savaş filmi oyuncuları ve konusu...

  • BÜYÜKBABA İLE SAVAŞ FİLMİNİN KONUSU NEDİR?

    Büyükbabasının yanlarına taşınacağı için heyecanlı olan Peter'ın bu coşkusu, dedesinin gelip odasına yerleşmesi ile biter. Korkunç çatı katına taşınmak zorunda kalan Peter, dedesini sevmektedir ama odasını da geri istemektedir. Bu durumdan tek çıkar yol dedesine karşı bir savaş açmaktır. Arkadaşlarının da yardımı ve çeşitli planlarla odasını geri almaya çalışan Peter'ın bilmediği şey ise dedesinin göründüğünden daha zorlu olduğu ve onun da bazı planlarının olduğudur.

  • BÜYÜKBABA İLE SAVAŞ FİLMİNİN OYUNCULARI KİMLER?

    *Ahmet Kural - Selim
    *Murat Cemcir - Niyazi
    *Devrim Yakut - Yakut
    *Rasim Öztekin - Saffet
    *Yağmur Tanrısevsin - Tülin
    *Özgür Emre Yıldırım - Erdal
    *Deniz Barut - Avukat Aslı
    *Giray Altınok - Bekçi
    *Osman Alkaş - Selim Üvey Baba
    *Kenan Civiniz - Adam 3
    *Sabahattin Ozan Aslan - Adam 2
    *Ayhan Taş - İmam
    *Oya Gürel - Selim Üvey Anne
    *Yağmur Karabal - Taksideki Kız
    *Zehra Yılmaz - Nurten

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