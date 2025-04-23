Büyükada Rum Erkek ve Kız Yetimhanesi Vakfı: Film, bizi hedef gösterdi. Tüm Rum cemaati adına dava açıldı

Gösterime 18 Nisan'da gireceği açıklanan 'Rum Yetimhanesi' adlı korku türündeki filme dava açıldı. Büyükada Rum Erkek ve Kız Yetimhanesi Vakfı'nın gösteriminin durdurulması için açtığı dava nedeniyle 'Rum Yetimhanesi', beyazperdeye yansımadı.

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Cem Kaymakçı ile Anastasiya Budakva'nın yönettiği, Tayfun Sav, Murat Tavlı ve Ayşe Baçkır'ın başrollerini paylaştığı 'Rum Yetimhanesi', ailesiyle ilgili gerçekleri öğrenmeye çalışırken kendisini beklenmedik olayların içerisinde bulan bir kadının hikâyesini konu ediliyor.

Peki Büyükada Rum Yetimhanesi Vakfı, 'Rum Yetimhanesi' filminin gösterimini neden engelledi?

ÇOCUKLAR ÖLDÜRÜLMEDİ YANGIN ÇIKMADI

Büyükada Rum Erkek ve Kız Yetimhanesi Vakfı Yönetim Kurulu Genel Sekreteri Vasil Karakaş, Habertürk'e yaptığı açıklamada şunları söyledi: Filmin gerçekte yaşanılanlardan yola çıkılarak senaryolaştırıldığı bilgisini aldık. Filmin afişinde de zaten "Rum Yetimhanesinin Gerçek Hikâyesi" yazıyor. Film; bizi yönetim olarak hedef gösterdiği gibi İstanbul'daki Rum cemaatini de hedef gösteriyor. Çünkü filmde olduğu gibi yetimhanede hiç bir zaman çocuklar öldürülmedi, yangın da çıkmadı. Ayrıca film bizim dinimizin sembolü olan Kutsal Haç'ı alet ediyor. 'Yetimhane' yazısındaki T harfine dikkat ederseniz ne demek istediğimi anlarsınız. İşte bizim itirazımız da bunlara yöneliktir.

Vasil Karakaş REKLAM "HAKLARIMIZ İHLAL EDİLDİ" Büyükada Rum Erkek ve Kız Yetimhanesi Vakfı'nın kamuoyu açıklamasında ise şu ifadelere yer verildi: 'Rum Yetimhanesi' filminin yapımcısı Sayın Mert Ozan Düz’ün kamuoyu açıklaması hakkında karşı açıklama yapma ve kamuoyunu doğru bilgilendirme gereği duyduk. Büyükada Rum Erkek ve Kız Yetimhanesi Vakfı olarak avukatımız Sayın Filiz Tolgay Kılıç tarafından, 'Rum Yetimhanesi' filminin vizyona girmesi, dağıtılması ve yayınlanmasını engellemek üzere 11.04.2025 tarihinde İstanbul 31. Asliye Hukuk Mahkemesi ve İstanbul 4. Sulh Ceza Mahkemesi'nde dava açmıştık. Açılan davalar neticesinde filmin vizyona girmesi durdurulmuştur. Öncelikle Büyükada Rum Erkek ve Kız Yetimhanesi Vakfı olarak amacımız hiçbir kişi yahut kurumun düşünce ve ifade özgürlüğüne müdahale etmek değildir. Fakat 'Rum Yetimhanesi' isimli film, konusu itibariyle vakfımızın ve mensubu olduğumuz Rum cemaatinin manevi haklarını ağır şekilde ihlal etmektedir. Ve ne yazık ki söz konusu filmin yapımcısı, vakfımızdan herhangi bir izin almamış ve bu konuyla ilgili bizimle hiçbir şekilde iletişime dahi geçmemiştir. Büyükada Rum Erkek ve Kız Yetimhanesi Vakfı, tüzel kişiliği haiz olan bir vakıf olup film, öncelikle vakfımızın haklarını ihlal etmiştir. Zira vakfımızın kuruluş amacı Rum yetimlerinin örf ve adetlerine uygun şekilde yetişmelerini sağlamak iken bir korku filmi üzerinden kamuoyunda aksi intiba yaratılması, kabul edilemez. Duymuş olduğumuz lüzum üzerine hemen belirtmek isteriz ki; Rum Yetimhanesi’ni temsil ve dava etme hakkı yalnızca “Büyükada Rum Erkek ve Kız Yetimhanesi Vakfı'na ait olup bu dava yalnızca vakfımız adına değil tüm Rum cemaati adına açılmıştır. Film ve yapımcı aleyhine başka kişi ya da kurumlar tarafından açılan başka bir dava olmadığını; bu hususta, aksine yapılan açıklamalara itibar edilmemesini önemle belirtmek isteriz. Sonuç olarak süreç yargıya intikal etmiş olup Türk Mahkemelerince sürecin titizlikle yürüteceğine eminiz. Bundan sonra takdir mahkemelere aittir.

Kamuoyuna saygıyla arz olunur. REKLAM 'Rum Yetimhanesi'nin yapımcısı Mert Ozan Düz konuyla ilgili yaptığı açıklamada filmin gösteriminin durdurulmasına ilişkin mahkeme kararına itiraz edeceklerini belirtti. Düz, filmin izleyiciye ulaşması gerektiğini dile getirdi. Rum Yetimhanesi' Sinema Filminin Vizyonunun Haksız Bir Şekilde Durdurulması Hakkında Kamuoyuna Duyuru Büyük bir emek ve özveriyle hayata geçirdiğimiz, yarın vizyona girmesi beklenen 'Rum Yetimhanesi' adlı sinema filmimin vizyonunun, bugün itibarıyla alınan bir mahkeme kararıyla durdurulduğunu büyük bir üzüntüyle bildirmek zorundayım. Bize bildirim dahi yapılmadan, görüş önerilerimiz alınmadan bu tip bir karar verilmesi filmin yapımında emeği geçen tüm ekibimize ve filmi merakla bekleyen seyircilere karşı da büyük bir haksızlık teşkil etmektedir. Karara en kısa sürede itiraz edeceğiz. Bir sinemacının en temel hakkı olan filminin seyirciyle buluşmasının engellenmesi, düşünce ve ifade hürriyetinin açık bir ihlalidir. Bu haksız kararın en kısa sürede gözden geçirilmesini ve 'Rum Yetimhanesi'nin hak ettiği şekilde izleyicisiyle buluşmasına izin verilmesini kamuoyu nezdinde talep ediyoruz.

Saygılarımızla REKLAM BÜYÜKADA RUM YETİMHANESİ'NİN TARİHİ 1903 - 1964 arasında hizmet veren Büyükada Rum Yetimhanesi, Avrupa'nın en büyük, dünyanın ise ikinci en büyük ahşap yapısı olarak kabul ediliyor. Büyükada'nın Manastır Tepesi'nde; 1898 - 1899 yıllarında bir Fransız şirketi tarafından dönemin ünlü mimarlarından Alexandre Vallaury tarafından otel olarak inşa edildi. Günümüzde boş olan yapı Rum Ortodoks Patrikhanesinin idaresinde bulunuyor. "Prinkipo Palas" adı altında otel olarak işletilmek üzere tasarlanıp inşa edilen bu yapı devrin yönetiminden gerekli iznin alınmaması üzerine o dönemin patriği 3. Yoakim tarafından ikna edilen Eleni Zarifi adlı bir Rum kadın tarafından satın alınarak el değiştirdi. Fransız şirketinden 3.700 altın karşılığı satın alınan binaya Eleni Zarifi, 1000 altın değerinde harcama yaparak binaya bir yetimhanenin ihtiyaçları doğrultusunda eklemeler yaptırdı. Yangın tehlikesine karşı da mermer merdivenli kuleler de yaptırıldı. Yedikule'deki Balıklı Rum Hastanesi bünyesinde bulunan Rum Yetimhanesi, 1902'de Büyükada'daki bu binaya taşındı. Yapının kullanım amacı zaman içinde değişerek I. Dünya Savaşı yıllarında buraya Kuleli Askeri Mektebi yerleşti. Daha sonra ise işgal kuvvetleri tarafından adaya yollanan Rum göçmenlerini barındırdı. Ardından yetimhane Heybeliada'ya nakledildi ve bina da 1960'lı yıllarda kapatıldı. O tarihte boşaltılan bina hâlen kullanılmıyor.