Büyük Hazine oyuncuları kimler? Büyük Hazine filmi konusu nedir? Şeklindeki sorular sinema severler tarafından merak konusu oldu. İşte Büyük Hazine filmi ile ilgili ayrıntılar haberimizde...

BÜYÜK HAZİNE OYUNCULARI KİMLER?

Nicolas Cage

Justin Bartha

Diane Kruger

Jon Voight

Sean Bean

Harvey Keitel

Christopher Plummer

BÜYÜK HAZİNE FİLMİ KONUSU NEDİR?

Büyük Hazine. Gates ailesi altı nesildir hazine peşinde koşmaktadır ve ABD'de tarihle ilgilenenler tarfından "deli" olarak görülmektedirler. Gates'lerin son nesli Benjamin Gates (Nicolas Cage)'de bayrağı eline almış ve Tapınak Şövalyelerinin hazinesini bulmaya çalışmaktadır. Ancak bu hazineyi ararken takip ettiği ipuçları sonrası,son ipucunun Bağımsızlık Bildirgesinin arkasında olduğunu anlamıştır. Tek çare Bağımsızlık Bildirgesini çalmaktır. Böylece hem ipucunu çözecek hem de bu bildirgenin yanlış kişilerin eline geçmesine önleyecekti.

Ancak Bağımsızlık Bildirgesini çaldığında,anlayacaktı ki yolun sonunda değil henüz başındaydılar. Saat Kulesi, Kilise ve daha birçok yeri işaret eden ipuçları sonunda o büyük hazineye onları ulaştıracaktı. Benjamin Gate, yanındaki arkadaşları ve babası tek çıkış yolunu arıyordu. Charlotte de buldukları pipo onları kurtarmıştı ve oradan çıkmayı başarmışlardı. Sonra uzun olaylar olur fakat yine de o hazineyi bulmayı başarırlar. Bundan sonra Benjamin bağımsızlık bildirgesini FBI başkanına geri iade etti. Bu hazinenin ½1'i Rayley'e kalmıştı.Bu %1 lik oranla süper bir Ferrari spor araba alır. Benjamin ise kendine ve Abigail'e yeni bir ev alırlar.