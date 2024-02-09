Hafta içi her gün Nursel Ergin'in sunuculuğunda Kanal D ekranlarında saat 13.00'de yayınlanan Gelinim Mutfakta'da dört yarışmacı hafta boyunca rekabet etti. Gelinim Mutfakta'nın bugünkü yeni bölümünde bir gelin-kayınvalide elenirken 10 altın bilezik ile çeyrek altın sahibini bulacak. İşte, 9 Şubat Gelinim Mutfakta'da haftanın birincisi ve altınların sahibi hakkında merak edilenler...