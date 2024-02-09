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        Haberler Televizyon BÜYÜK FİNAL: 2 VEDA! Gelinim Mutfakta 9 Şubat 2024 puan durumu: Gelinim Mutfakta kim elendi, çeyreği ve bilezikleri kim aldı?

        Gelinim Mutfakta'da kim elendi? 9 Şubat 2024 puan durumu ile Gelinim Mutfakta'da altınları kazanan isim

        Kanal D'nin gündüz kuşağı yarışması Gelinim Mutfakta'da haftanın final heyecanı bugün yaşanacak. Hafta boyunca tüm hünerlerini sergileyen yarışmacılardan kimin çeyrek altın ile 10 bileziği kazanacağı bugün açıklanacak. Öte yandan bu hafta programa iki kişi veda edecek. İşte, 9 Şubat 2024 puan durumu ile "Gelinim Mutfakta kim elendi, çeyreği ve altın bileziği kim aldı?" sorularının yanıtına ilişkin detaylar...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 09.02.2024 - 13:54 Güncelleme: 09.02.2024 - 13:54
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        • 1

          Hafta içi her gün Nursel Ergin'in sunuculuğunda Kanal D ekranlarında saat 13.00'de yayınlanan Gelinim Mutfakta'da dört yarışmacı hafta boyunca rekabet etti. Gelinim Mutfakta'nın bugünkü yeni bölümünde bir gelin-kayınvalide elenirken 10 altın bilezik ile çeyrek altın sahibini bulacak. İşte, 9 Şubat Gelinim Mutfakta'da haftanın birincisi ve altınların sahibi hakkında merak edilenler...

        • 2

          GELİNİM MUTFAKTA ÇEYREK ALTINI VE BİLEZİĞİ KİM KAZANDI?

          Gelinim Mutfakta'da bugünün en yüksek puannı alarak çeyrek altını kazanan ve bu haftanı en fazla puanı toplayarak 10 altın bileziği alan gelinler henüz belli olmadı.

        • 3

          9 ŞUBAT 2024 BUGÜN GELİNİM MUTFAKTA KİM ELENDİ?

          Gelinim Mutfakta'da bu hafta elenen isim henüz açıklanmadı. Puanlamanın ardından birinciler ve elenen isimler belli olduğunda haberimize eklenecek.

        • 4

          9 ŞUBAT 2024 GELİNİM MUTFAKTA PUAN DURUMU

          9 Şubat 2024 Cuma gününün puan durumu henüz açıklanmadı. Ancak dünün puan durumu şöyleydi;

          Yeşim - 16

          Tuğba - 15

          Selda - 11

          Melek - -2

        • 5
        Haberi Hazırlayan: Aslıhan Bayram

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