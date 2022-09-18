Büyük acı! Babası cenazeye özel izinle katıldı

Başka bir otomobilin araç kamerasına yansıyan kazada, tarlaya savrulan Yılmaz ağır yaralandı. Uras Yılmaz, kaza yerine sevk edilen ambulansla, annesinin temizlik görevlisi olarak çalıştığı İnegöl Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Çocuklarının ölümüyle büyük acı yaşayan Yılmaz çifti güçlükle ayakta durabildi. Uras'ın cenazesi arkadaşlarının da katıldığı törenin ardından, ikindi de kılınan cenaze namazı sonrası, Alanyurt Merkez Mezarlığı'nda bugün toprağa verildi.

Kazanın ardından serbest bırakılan araç sürücüsü Barış Arukan, Uras Yılmaz'ın ölümünün ardından bir kez daha gözaltına alındı. Taksirle ölüme neden olmak suçundan adliyeye sevk edilen sürücü, çıkartıldığı mahkeme tarafından, adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.