Bütçe, ocak ayında fazla verdi

17 ŞUBAT 2020ÜYE GİRİŞİHESABIM
Hazine, Merkez Yönetim Bütçesi verilerini açıkladı. Bütçe, ocak ayında 21.5 milyar TL fazla verdi. Önceki dönemde 30.8 açık verilmişti. Faiz dışı fazla ise ocak ayında 34.2 milyar TL oldu.
Merkezi yönetim bütçe gelirleri Ocak ayı itibarıyla 122 milyar 170 milyon TL olarak gerçekleşti. Vergi gelirleri 67 milyar 416 milyon TL, genel bütçe vergi dışı gelirleri ise 53 milyar 375 milyon TL oldu.
2019 yılı Ocak ayında bütçe gelirleri 96 milyar 951 milyon TL düzeyinden, 2020 yılının aynı ayında yüzde 26
oranında artarak 122 milyar 170 milyon TL olarak gerçekleşti. Bütçe tahminine göre bütçe gelirlerinin Ocak ayı gerçekleşme oranı 2019 yılında yüzde 11 iken 2020 yılında yüzde 12,8 oldu.
2020 yılı Ocak ayı vergi gelirleri tahsilatı geçen yılın aynı ayına göre yüzde 21,1 oranında artarak 67 milyar 416 milyon TL olmuştur. Vergi gelirlerinin bütçe tahminine göre gerçekleşme oranı ise 2019 yılında yüzde 7,4 iken 2020 yılında yüzde 8,6'ya yükseldi.
BÜTÇE GİDERLERİ
Merkezi yönetim bütçe giderleri Ocak ayı itibarıyla 100 milyar 669 milyon TL olarak gerçekleşti. Faiz harcamaları 12 milyar 745 milyon TL, faiz hariç harcamalar ise 87 milyar 924 milyon TL olarak gerçekleşti.
2020 yılında merkezi yönetim bütçe giderleri için öngörülen 1 trilyon 95 milyar 461 milyon TL ödenekten Ocak ayında 100 milyar 669 milyon TL gider gerçekleştirildi. Geçen yılın aynı ayında ise 91 milyar 860 milyon TL harcama yapılmıştı.
Ocak ayı bütçe giderleri geçen yılın aynı ayına göre yüzde 9,6 oranında artarken, giderlerin bütçe ödeneklerine göre gerçekleşme oranı ise 2019 ve 2020 yıllarında yüzde 9,6 ve 9,2 oldu.
Faiz hariç bütçe giderleri geçen yılın aynı ayına göre yüzde 4 oranında artarak 87 milyar 924 milyon TL olarak gerçekleşirken, faiz hariç giderlerin bütçe ödeneklerine göre gerçekleşme oranı ise 2019 yılında yüzde 10 iken 2020 yılında yüzde 9,2 oldu.
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