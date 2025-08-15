Habertürk
        Haberler Ekonomi Para Bütçe açığı 7 ayda 1 trilyon lirayı aştı - Para Haberleri

        Bütçe açığı 7 ayda 1 trilyon lirayı aştı

        Merkezi yönetim bütçesi, temmuzda 23 milyar 862 milyon lira, ocak-temmuz döneminde 1 trilyon 4 milyar 340 milyon lira açık verdi

        Habertürk / AA
        Giriş: 15.08.2025 - 11:41 Güncelleme: 15.08.2025 - 11:41
        Hazine ve Maliye Bakanlığı, temmuz ayına ilişkin bütçe uygulama sonuçlarını açıkladı.

        Buna göre, temmuzda bütçe gelirleri geçen yılın aynı ayına kıyasla yüzde 50,1 artarak 1 trilyon 96 milyar 914 milyon lira, bütçe giderleri de yüzde 35,4 artışla 1 trilyon 120 milyar 775 milyon lira olarak gerçekleşti.

        Ocak-temmuz döneminde de bütçe gelirleri, geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 46,8 yükselerek 6 trilyon 695 milyar 494 milyon liraya çıktı. Bütçe giderleri de aynı dönemde yüzde 42,4 artarak 7 trilyon 699 milyar 834 milyon lira oldu.

        Merkezi yönetim bütçesi, temmuzda 23 milyar 862 milyon lira, ocak-temmuz döneminde 1 trilyon 4 milyar 340 milyon lira açık verdi.

