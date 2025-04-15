Habertürk
SON
DAKİKA
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        BİRKAÇ KELİME YAZARAK SİZE YARDIMCI OLABİLİRİZ!
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        BIST 100 9.465,25 %0,44
        DOLAR 38,0965 %0,17
        EURO 43,1829 %-0,05
        GRAM ALTIN 3.948,18 %0,55
        FAİZ 48,24 %-0,19
        GÜMÜŞ GRAM 39,59 %0,02
        BITCOIN 85.506,00 %0,78
        GBP/TRY 50,3913 %0,42
        EUR/USD 1,1326 %-0,22
        BRENT 64,58 %-0,46
        ÇEYREK ALTIN 6.455,27 %0,55
        Haberler Ekonomi Para Bütçe 3 ayda 710.8 milyar TL açık verdi - Para Haberleri

        Bütçe 3 ayda 710.8 milyar TL açık verdi

        Türkiye'nin merkezi yönetim bütçe gelirleri, martta 766 milyar 261 milyon lira, giderleri 1 trilyon 27 milyar 727 milyon lira olarak hesaplandı. Merkezi yönetim bütçesi, martta 261 milyar 466 milyon lira, ocak-mart döneminde de 710 milyar 817 milyon lira açık verdi

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 15.04.2025 - 11:31 Güncelleme: 15.04.2025 - 11:31
        ABONE OL
        ABONE OL
        Bütçe 3 ayda 710.8 milyar TL açık verdi
        ABONE OL
        ABONE OL

        Hazine ve Maliye Bakanlığı, mart ayına ilişkin bütçe uygulama sonuçlarını açıkladı.

        Buna göre, martta bütçe gelirleri geçen yılın aynı ayına göre yüzde 58,4 artarak 766 milyar 261 milyon liraya, bütçe giderleri de yüzde 48,3 artışla 1 trilyon 27 milyar 727 milyon liraya ulaştı.

        Ocak-mart döneminde de bütçe gelirleri, geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 47 yükselerek, 2 trilyon 406 milyar 769 milyon liraya çıktı. Bütçe giderleri de aynı dönemde yüzde 45 artarak, 3 trilyon 117 milyar 586 milyon lira oldu.

        Merkezi yönetim bütçesi, martta 261 milyar 466 milyon lira, ocak-mart döneminde de 710 milyar 817 milyon lira açık verdi.

        ÖNERİLEN VİDEO
        Canlı Altın Fiyatları Kripto Piyasaları Canlı Döviz Kuru
        Yazı Boyutu
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Ortaklar kavga etti müşteri öldü!
        Ortaklar kavga etti müşteri öldü!
        İskoç taraftarın ölümünde yeni görüntüler!
        İskoç taraftarın ölümünde yeni görüntüler!
        Trump'tan bir geri adım daha
        Trump'tan bir geri adım daha
        Kıraathanede öldürdü! "Namus meselesi" dedi!
        Kıraathanede öldürdü! "Namus meselesi" dedi!
        Galatasaray'daki kaleci adayları!
        Galatasaray'daki kaleci adayları!
        Cezayir-Fransa gerginliği tırmanıyor!
        Cezayir-Fransa gerginliği tırmanıyor!
        Fenerbahçe'de kiralıklar ne yaptı?
        Fenerbahçe'de kiralıklar ne yaptı?
        14 yaşındaki çocuk işçinin trajik ölümü!
        14 yaşındaki çocuk işçinin trajik ölümü!
        Yunus'ta iş imzaya kaldı!
        Yunus'ta iş imzaya kaldı!
        Yusuf Tekin: “Kimsenin başına silah dayamıyoruz, aksine proje okul sayısını azaltmaya çalışıyoruz”
        Yusuf Tekin: “Kimsenin başına silah dayamıyoruz, aksine proje okul sayısını azaltmaya çalışıyoruz”
        "Ayrılmadık" öpüşmesi
        "Ayrılmadık" öpüşmesi
        Apple, Samsung’u geride bıraktı, liderliği aldı
        Apple, Samsung’u geride bıraktı, liderliği aldı
        Harvard talepleri kabul etmedi, 2 milyar dolarlık fon donduruldu
        Harvard talepleri kabul etmedi, 2 milyar dolarlık fon donduruldu
        Marcus Aurelius heykeli Türkiye'ye teslim edildi
        Marcus Aurelius heykeli Türkiye'ye teslim edildi
        27 il için sarı kod! Yağmur, kar ve zirai don uyarıları
        27 il için sarı kod! Yağmur, kar ve zirai don uyarıları
        Sinem'in katili aramızda! Zanlı 9 aydır aranıyormuş!
        Sinem'in katili aramızda! Zanlı 9 aydır aranıyormuş!
        Sansar Salvo gözaltına alındı
        Sansar Salvo gözaltına alındı
        Sık sık kesilen saç hızlı mı uzuyor?
        Sık sık kesilen saç hızlı mı uzuyor?
        "Rubio'nun Öztürk'e dair iddiası büyük bir yalan çıktı"
        "Rubio'nun Öztürk'e dair iddiası büyük bir yalan çıktı"
        Yedi yıl boyunca midede mi kalıyor?
        Yedi yıl boyunca midede mi kalıyor?
        Habertürk Anasayfa