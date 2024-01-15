Bütçe 2023'te 1.37 trilyon lira açık verdi

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Hazine ve Maliye Bakanlığı aralık ayına ilişkin merkezi yönetim bütçe istatistiklerini yayımladı. Buna göre aralık ayında bütçe 842 milyar 532 TL açık verdi.

Böylece 2023 genelinde merkezi yönetim bütçesi 1 trilyon 375 milyar lira açık vermiş oldu. 2022 yılında bütçe açığı 142 milyar 660 milyon TL olarak kayıtlara geçmişti. Böylece Kahramanmaraş depreminin yaşandığı 2023'te bütçe açığı bir önceki yıla göre yüzde yüzde 863.8 artmış oldu.

2023 bütçe gerçekleşmeleri (milyon TL):

Aralık 2023 geneli Bütçe Geliri 549.945 5.210.488 Bütçe Gideri 1.392.477 6.585.456 Bütçe Dengesi -842.532 -1.374.968

2023 yılında bütçe gelirleri bir önceki yıla göre yüzde 86.1 artarak 5 trilyon 210 milyar lira, giderleri de yüzde 123.8 yükselerek 6 trilyon 585 milyar 456 milyon lira olarak gerçekleşti.

Bu dönemde vergi gelirleri yüzde 91.2 artarak 4 trilyon 500 milyar liraya çıktı.

Detaylar gelecek....