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        Haberler Ekonomi Para Bütçe 2023'te 1.37 trilyon lira açık verdi - Para Haberleri

        Bütçe 2023'te 1.37 trilyon lira açık verdi

        Kahramanmaraş depreminin yaşandığı 2023 yılında merkezi yönetim bütçesi 1.37 trilyon lira açık verdi. Bütçe açığı bir önceki yıla göre yüzde 863.8 yükseldi

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 15.01.2024 - 12:01 Güncelleme: 15.01.2024 - 12:02
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        Bütçe 2023'te 1.37 trilyon lira açık verdi
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        Hazine ve Maliye Bakanlığı aralık ayına ilişkin merkezi yönetim bütçe istatistiklerini yayımladı. Buna göre aralık ayında bütçe 842 milyar 532 TL açık verdi.

        Bakan Şimşek'ten bütçe değerlendirmesi
        Bakan Şimşek'ten bütçe değerlendirmesi

        Böylece 2023 genelinde merkezi yönetim bütçesi 1 trilyon 375 milyar lira açık vermiş oldu. 2022 yılında bütçe açığı 142 milyar 660 milyon TL olarak kayıtlara geçmişti. Böylece Kahramanmaraş depreminin yaşandığı 2023'te bütçe açığı bir önceki yıla göre yüzde yüzde 863.8 artmış oldu.

        2023 bütçe gerçekleşmeleri (milyon TL):

        Aralık 2023 geneli
        Bütçe Geliri 549.945 5.210.488
        Bütçe Gideri 1.392.477 6.585.456
        Bütçe Dengesi -842.532 -1.374.968

        2023 yılında bütçe gelirleri bir önceki yıla göre yüzde 86.1 artarak 5 trilyon 210 milyar lira, giderleri de yüzde 123.8 yükselerek 6 trilyon 585 milyar 456 milyon lira olarak gerçekleşti.

        Bu dönemde vergi gelirleri yüzde 91.2 artarak 4 trilyon 500 milyar liraya çıktı.

        Detaylar gelecek....

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