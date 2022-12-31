Özellikle sosyal medyada popüler isimlerden biri olan Büşra Pekin günün en çok araştırılan isimleri arasında yer alıyor. O Ses Türkiye Yılbaşı Özel programı konuklarından biri olan Büşra Pekin'in hayatı merak konusu oldu. Peki, Büşra Pekin kimdir, kaç yaşında ve nereli? işte Büşra Pekin hayatı ve kariyeri hakkında merak edilen sorular ve yanıtları...
BÜŞRA PEKİN KİMDİR?
Büşra Pekin 30 Haziran 1982 tarihinde Suudi Arabistan'da dünyaya geldi. Türk tiyatro ve dizi oyuncusu olan Büşra Pekin aslen İzmirlidir. Dokuz Eylül Üniversitesi GSF Tiyatro Bölümünden mezundur. 2005 yılında BKM Mutfak oyuncularına katılmıştır. En sevilen tiplemelerinden biri de "Havuçlu Anne"dir. 2010'da, Neşeli Hayat filmindeki rolüyle Sinema Yazarları Derneğinin düzenlediği ödül töreninde SİYAD En İyi Yardımcı Kadın Oyuncu ödülünü almıştır.
BÜŞRA PEKİN DİZİLERİ VE FİLMLERİ
2007 Kutsal Damacana Selen Başrol Oyuncusu
2009 Neşeli Hayat Ayla Şenyurt Başrol Oyuncusu
2010 Çok Filim Hareketler Bunlar Hatice Başrol Oyuncusu/Senaryo Yazarı
2010 Gişe Memuru Nevra Yardımcı Karakter
2013 Mutlu Aile Defteri İsmet Taşyumruk Başrol Oyuncusu
2014 İtirazım Var Nebahat Kuzu Başrol Oyuncusu
2014 Hadi İnşallah Pucca Başrol Oyuncusu
2014 Mucize Gülten (Güle) Başrol Oyuncusu
2015 Nadide Hayat Konuşan Kaplumbağa Seslendirme
2016 Benim Adım Feridun Hayal Başrol Oyuncusu
2017 Kolonya Cumhuriyeti Mualla Başrol Oyuncusu
2019 Fırıncının Karısı Ferdane Başrol Oyuncusu
2020 Bayi Toplantısı Övgü Başrol Oyuncusu
TV DİZİLERİ
Yıl Başlık Rolü Notlar
2002 En Son Babalar Duyar Esma Konuk Oyuncu
2003 Hayat Bilgisi Öğrenci Figüran
2006 Bir Demet Tiyatro Songül Konuk Oyuncu
2006 Fırtına Melahat Yardımcı Karakter
2008 Sınıf Melek Yardımcı Karakter
2008-2010 Çok Güzel Hareketler Bunlar Büşra Başrol Oyuncusu/Senaryo Yazarı
2010 Geniş Aile Behice Konuk Oyuncu
2011 Muhteşem Yüzyıl Şirin Hatun (Bohçacı Şirin) Konuk Oyuncu
2011 Aşağı Yukarı Yemişlililer Menekşe Başrol Oyuncusu/Senaryo Yazarı
2012 Annem Uyurken Defne Başrol Oyuncusu
2012 İşler Güçler Ecevit Tersyatan (Ece) Yardımcı Karakter
2014-2015 Kardeş Payı Ev sahibi kadın Konuk Oyuncu (1, 23.Bölüm)
TV PROGRAMLARI
Yıl Başlık Rolü Notlar
2014 Kim O Hatice (Havuçlu Anne) Başrol Oyuncusu
2015 Komedi Türkiye Kendisi Konuk Oyuncu (5. Bölüm)
2016 Buyur Bi'de Burdan Bak Kendisi Takım Kaptanı