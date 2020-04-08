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Çin'de ortaya çıkan koronavirüsün tüm dünyaya yayılmasıyla beraber insanlar gerekli izolasyon kurallarına uyarak tedbir almaya çalışıyor.

Herkes gibi kendisini eve kapatan oyuncu Büşra Pekin, bu süreçte Instagram'dan yayınladığı espri paylaşımları ile takipçilerini eğlendiriyor.

'SEN HANGİ KARANTİNA KARAKTERİSİN?'

Pekin bu sefer farklı kıyafetlerle takipçilerinin karşısına geçerek, 'Sen hangi karantina karakterisin?' ifadelerini kullandığı video ile sevenlerini güldürdü.

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