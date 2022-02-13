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Büşra Pekin: Çantamda hep içlik taşırım!

Oyuncu Büşra Pekin, hakkında merak edilenleri anlattı. Yaz-kış fark etmeksizin çantasında her zaman içlik taşıdığını açıklayan Pekin, "Bizim buraların havası hiç belli olmuyor" ifadelerini kullandı

13.02.2022 - 11:10 | Güncelleme: MAGAZİN
HABERTURK.COM

  • 4 Şubat'ta vizyona giren 'Dilberay' filminde 2019'da hayata veda eden merhum sanatçı Dilberay'ı (63) canlandıran oyuncu Büşra Pekin (39), YouTube'da yayınlanan 'İbrahim Selim İle Bu Gece' adlı programa konuk oldu. Pekin, yurt dışı deneyimlerinden hayatı yorumlama biçimlerine kadar ilgili bilinmeyenleri hakkında konuştu.

  • "ARABİSTAN'DA DOĞDUM"

    Pekin, "Lise son sınıfı Amerika'da okumuşsun ve halen de gidip geliyor muşsun?" sorusuna "Evet Fulbright bursuyla gitmiştim. Bunun için de çok fazla çabalamıştım. Çünkü Arabistan'da doğup büyüdüğüm ve bulunduğum bölgede ortak dil İngilizce olduğu için hep başka ülkeleri, kültürleri merak ediyordum. Lise son sınıfta da Amerika'ya gittim." yanıtını verdi.

  • "YANLIŞLIKLA ARKANSAS'A GİTTİM" 

    Ünlü oyuncu, yurt dışı deneyimiyle ilgili daha sonra şu ifadeleri kullandı:

    Tabii benim kağıtlarım arada karışmış... Yani oyuncu olarak gitmem gereken yer Kaliforniya iken Arkansas'a gittim. Ama iyi ki de oraya gitmişim çünkü gerçekten kültürel bir deneyim elde etmek için orası daha uygun bir yer oldu. Halen daha gidip geliyorum, eğitimler alıyorum, orada da arkadaş gruplarım var ve bu gidip gelme bana iyi geliyor. Ama ülkemi seviyorum ve ülkemi terk etmek gibi bir fikrim yok. Oradan neler alınabilir de bizim kendi film endüstrimize katkısı olur diye araştırıp bakınmayı seviyorum.

  • "ÇANTAMDA HEP İÇLİK TAŞIRIM" 

    Büşra Pekin, "Çantanda taşıdığın en tuhaf şey nedir?" sorusuna verdiği yanıtla dikat çekti. Ünlü isim, "Tuhaf mı bilmiyorum ama içlik. Gerçekten bizim buraların havası hiç belli olmuyor yani tatilde de öyleyim işte içime bir tayt alırım ya da ne bileyim bir kolluk, tozluk, içlik ne varsa atarım çantama. Çünkü çantamda fazla ağırlıktan hiç hoşlanmıyorum, o yüzden her şeyi çok ekonomik kullanıyorum ve o gün neye ihtiyacım varsa ona göre düzenliyorum. Fakat mutlaka içimi koruyacak ekstra bir şeyler alırım hep yanıma." dedi.

  • "AYBER AĞABEYİN VEFATINDA HÜNGÜR HÜNGÜR AĞLADIM"

    Pekin, "En son ne zaman hüngür hüngür ağladın?" sorusuna ise şu yanıtı verdi:
     
    Ayberk ağabeyin vefatında... Ayberk Pekcan'ı çok yakın bir zamanda kaybettik. Babamı da çok yakın bir zamanda kaybettik ama orada biraz daha güçlü bir duruş sergiledim. Yani sonradan çıktı. O yüzden Ayberk ağabeyin vefatını duyunca kendimi biraz bırakabildim. Allah rahmet eylesin çok güzel bir insandı.

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