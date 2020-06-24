Sosyal medya platformlarını aktif kullanan oyuncu Büşra Pekin, herkesin evlerine kapandığı karantina sürecinde çektiği neşeli videolar ile sevenlerine moral oldu.

Bir süredir Insagram hesabında paylaşımda bulunmayan Pekin, önceki gün fotoğrafını yayınlayarak, "Telefonum bozuldu. Bir süredir yoktum" diyerek geri döndüğünü duyurdu.