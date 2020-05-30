Biz telefonla konuştuk. Uzun süredir aramıyoruz, sohbet etmiyoruz diye sitem etmiş. Herhangi bir sorun yok. Ersin'in de, benim de hiçbir zaman öyle bir tavrımız olmaz.

Kutsal Damacana filmi ikimizin de çok sevdiği, çok severek oynadığımız bir filmdi. Ne zaman konusu açılsa güzel bahsettiğimiz bir film ama hiç konusu açılmadan başarımızdan, işimizden bahsetmiyoruz.