Büşra Pekin konuk olduğu Habertürk HT Stüdyo'da neden sık sık ABD'ye gittiğini 'Hiç bilmediğiniz bir hayatım daha var' sözleriyle açıkladı. 'Bayi Toplantısı'ndaki rol arkadaşı ve filmin senaristi İbrahim Büyükak için 'Onun ciğerini biliyorum' yorumunda bulundu

Mehmet Çalışkan mcaliskan@cyh.com.tr

- Büşra, hatırlıyor musun ilk röportajını benimle yapmıştın...

- Evet, nasıl unutabilirim, 'Kutsal Damacana' filminin setine gelmiştin. Ne kadar şanslıyım. İlk röportajımı senin gibi başarılı bir gazeteciyle yaptım.

- Geleceği parlak birinin ilk röportajını yapmak benim için şanstı.

Büşra Pekin ile Habertürk HT Stüdyo için yaptığım röportaj bu sohbetle başladı.

2007 yapımı filmin çekildiği villanın havuzunun kenarında oturuyordu.

- Röportaj yapabilir miyiz?

- Tabii...

O günden bugüne 13 yıl geçmiş.

Röportajı bu kez 'Bayi Toplantısı' için yaptık.

Gösterime 21 Şubat'ta girecek olan filmin yapımcısı BKM...

Senaryosu filmin başrolünde de yer alan İbrahim Büyükak'a ait.

Bedran Güzel'in yönettiği 'Bayi Toplantısı'ndaki diğer başroller Doğu Demirkol, Onur Buldu ve Safa Sarı.

Büşra Pekin, 3 bayinin yaşadığı macerayı suç komedisi türünde beyaz perdeye yansıtacak olan filmde kişisel gelişim uzmanını canlandırdı.

İlk filminden 'Bayi Toplantısı'na kadar olan süreci değerlendirir misin? Neler hissediyorsun?

Çok güzel. Yola çıktığımda kariyerimi planlamadım, hep akışına bıraktım. Baktığımızda bu yola ilk çıktığımda komedi üzerine yoğunlaşmak aklımda yoktu. Süreç beni oraya götürdü. Bence çok da güzel oldu.

Komedi yeteneğin nasıl keşfedildi?

Aslında türleri birbirinden çok fazla ayırmıyordum. 'Oyuncu her rolü oynayabilmeli' diye düşünüyordum. 'Oyuncu; komedi de, dram da , müzikal de oynayabilmeli'. zihniyetinden geldiğimiz için tabii ki her türe açıktım ama komediye bu kadar yoğunlaşacağım aklıma gelmezdi. Hangi türe yoğunlaşacağımı BKM'de anladık. Yılmaz Erdoğan ve ekibimiz sağ olsunlar...

'Bayi Toplantısı'ndan teklif geldiğinde neler hissettin?

Aslında bir arkadaş sohbetindeydik. Filmimizin yönetmeni Bedran Güzel, filmin hikâyesini anlatı ve çok hoşuma gitti. Gerçekten güzel bir proje. Orada ve ‘Hadi birlikte yapalım' dedik. Zaten benim en sevdiğim, en tatlı arkadaşlarımdan biri İbrahim Büyükak yazdı. Zaten İbrahim'in kalemi 'Çok Güzel Hareketler' zamanından beri çok iyiydi. O yüzden seve seve ve koştura koştura ekibe dahil oldum.

İbrahim Büyükak sineması oluştu. Her filmi bir öncekinden daha fazla izleniyor. İbrahim'in filmlerini nasıl değerlendirirsin?

Vallahi çok objektif olmadan konuşursam çok seviyorum. Bunu açık konuşalım ben İbrahim'in ciğerini biliyorum. Ama profesyonel anlamda baktığımda her şey zaten ortada. Çok ciddi bir izleyici kitlesi var. Özellikle 'Yol Arkadaşım' ve 'Yol Arkadaşım 2' filmlerinde çok güzel bir başarı yakaladı. O başarının 'Bayi Toplantısı'nda katlanarak gideceğini düşünüyorum. Çünkü çok güzel bir prodüksiyon. İçerisinde Oğuzhan Koç yok. Şaka yapıyorum tabii. Oğuzhan'ı da çok seviyoruz. 'Bayi Toplantısı'nın hikâyesi çok güzel. İbrahim çok güzel bir hikâye yakalamış.

Sık sık ABD'ye gidip geliyorsun. Orada ne yapıyorsun?

Hiç bilmediğiniz bir hayatım daha var. Aslında ben lise yıllarımdan bu yana gidip geliyorum. Lise sonu orada okumuştum. Kendimi geliştirmek ve zaman zaman eğitim almak amacıyla gidiyorum. Her seferinde bu eğitim için olmuyor tabii. Orada bir şeyler öğrenmek ve bir şeyler görmek adına gittiğim, fırsat buldukça zaman geçirdiğim bir yer. Mesela 'Nokta' klibinin yönetmenliğini ve prodüktörlüğünü yapmıştım. Orada çektik. Bir şeyler yapıyorum sonra buraya geliyorum. Son gittiğimde güzel bir eğitim aldım. Oranın çok iyi bir komedi ekibiyle bir çalışma yaptık.

Los Angeles günlerinden...

Eğitim dediğin oyunculuk üzerine değil mi?

Şu an oyunculuk üzerine ama ben öğrenmeyi çok seviyorum. Çocukluğumdan bu yana hep böyleydi. Anladım ki bu hep böyle gidecek. İlgi duyduğum her alanla alakalı bir şeyler görüyor olmak beni mutlu ediyor. Yani o dakika eğitim almıyor bile olsam beslenip geliyorum.

'Nokta' klibi nedir?

'Nokta', prodüktörlüğünü ve yönetmenliğini yaptığım bir şarkı. Çok fazla altını çizmedik bunun, şimdi bu basın toplantısı sayesinde biraz daha altını çizdik. Zaman içerisinde ilgi duyduğum ve sevdiğim şeyleri başka projelere oyunculuk dışındaki projelere de aktarmaya karar verdim. Biraz da öyle geçti. Dedim ya, hiçbir şeyi böyle net planlamıyorum. Öğreniyorum, alıyorum... Karşıma çıkan ve beni heyecanlandıran bir proje olduğu zaman içerisine giriyorum. Yani hangi pozisyonda çalıştığımın hiçbir önemi yok. Bizim yaptığımız işin pek çok alanından keyif alabiliyorum.

Bir hikâye yazıp film haline getirmeyi düşünüyor musun?

Evet, aslında bu çok iyi olur. Ona bir zaman bulmam lazım fakat henüz fırsat bulup yapamadım. Aslında zamanı geldiğinde her şey hazır, sadece ona fırsat bulmak gerekiyor.