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Büşra Kayıkçı'tan yeni albüm: 'Doğum/Birth revisited'

Piyanist ve modern-klasik müzik bestecisi Büşra Kayıkçı'nın 'Eskizler' albümünden 5 eserini yeniden yorumladığı 'Doğum/Birth revisited'i dinleyicilerle buluşturdu.

Giriş: 25.04.2023 - 09:17 | Güncelleme: ABONE OL
Büşra Kayıkçı'tan yeni albüm: 'Doğum/Birth revisited'
HABERTURK.COM

Dünya çapında önemli bir dinleyici kitlesine ulaşan piyanist ve modern-klasik müzik bestecisi Büşra Kayıkçı, Warner Classics etiketi ile yayımlanan ilk çalışması 'Doğum/Birth revisited'i 21 Nisan tarihinde dinleyicilerle buluşturdu.
Warner Classics anlaşması ile birlikte ilk dijital EP’si için 2019’da yayınladığı 'Eskizler' albümünden 5 eserini yeniden yorumlayan Kayıkçı, bugünden geçmişe doğru bir yolculuk yapıyor.

Türkiye'deki ilk konser serisinin ardından, 2022/2023'te İngiltere ve Orta Avrupa'daki canlı performanslarıyla uluslararası düzeyde de dikkat çeken Büşra Kayıkçı, ilk dijital EP'sinden yayımlanan ilk şarkısı 'Doğum/Birth revisited' ile ilgili duygularını ise şu şekilde ifade ediyor: “Bu parça benim 2019'da yazdığım ilk bestem. O zamana kadar kendimi hiç besteci olarak düşünmemiştim, açıkçası hayal bile etmemiştim. Yazdıktan sonra bu şarkının yeni doğmuş bir çocuğun melodisi olduğunu hissettim. Yeni bir ben, bu yüzden ona 'Doğum' adını verdim.’’
2023'ün sonlarında piyasaya sürülmesi planlanan yeni bir albümün yapım aşamasında olan Büşra Kayıkçı, uluslararası vereceği konserlerini yakında duyuracak.

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