27 yaşındaki Büşra Develi, konuyla ilgili şunları söyledi:

Gerçek anlamda güç verdi. Bir kadının kendi mesleğinin olması ve ifade edebilmesi çok önemli. Bu güç senin ikili ilişkilerine, arkadaşlıklarına ve aşk hayatına da yansıyor.