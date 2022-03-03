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Habertürk'ten Tolga Aslan'ın haberine göre; Oyuncu Büşra Develi (28), önceki akşam Cihangir'de görüntülendi.

Dizi çekimleri için geldiği Cihangir'de set karavanından pijamaları ile çıkan Develi, flaşların patlamasıyla şaşkınlığını saklayamadı.

"ÇOK UTANDIM"

Basın mensuplarıyla sohbet eden ünlü oyuncu, "Çok utandım. Beni pijamayla çekmeseydiniz iyiydi." diyerek, gülmeye başladı.

"AİLEMDEN İLHAM ALIYORUM"

Öte yandan Büşra Develi, oyuncu olmak istediğini çocuk yaşta keşfettiğini söylemişti. Hayat boyu ailesinden ilham aldığını belirten Büşra Develi, "Herhangi bir zor şartta bana varlıklarıyla ve karakterleriyle çok büyük güç veriyorlar." diye konuşmuştu.

"DEĞİŞKEN BİRİYİM"

28 yaşındaki oyuncu, "Karakterinizi tek kelime ile tanımlamanız gerekse ne dersiniz?" sorusuna ise "Bu soruya en fazla 'değişken biriyim' diye cevap verebilirim. Tanımlamaları çok sevmiyorum." yanıtını vermişti.

Büşra Develi, ayrıca "Kalabalık bir ailede büyümek çok şey öğretiyor insana." ifadelerini kullanmıştı.