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Büşra Develi'den 'Cem Aktay' açıklaması: Bitmesi için illa kıskançlığa gerek yok - Magazin haberleri

Büşra Develi'den 'Cem Aktay' açıklaması: Bitmesi için illa kıskançlığa gerek yok

Özel hayatıyla ilgili açıklamalarda bulunan Büşra Develi, Cem Aktay ile birliktelikleriin "kıskançlık" nedeniyle bittiği yönündeki iddialara yanıt verdi. Ünlü oyuncu, "İlla bir ilişkinin bitmesi için öyle şeylerin olmasına gerek yok. Biz hala görüşüyoruz ve iyi arkadaşız. İlişkiyi bitirdik. Başka türlü bir ilişki yürütüyoruz" dedi

16.09.2021 - 08:07 | Güncelleme: FİSKOS
HABERTURK.COM

  • Habertürk'ten Tolga Aslan'ın haberine göre; Oyuncu Büşra Develi ile Birkan Sokullu, bir markanın sonbahar-kış kampanyası için bir araya geldi. Firmanın yeni reklam çekimleri için kamera karşısına geçen ikili, koleksiyonun tanıtımı için yapılan davette objektiflere poz verdi.

  • "MÜTEVAZI TAKILIYORUM"

    Partneri Büşra Develi ile ilk kez çalıştıklarını söyleyen Sokullu, pandemiyle birlikte alışkanlıkların değiştiğini ve insanların ihtiyacı kadar tüketmesi gerektiğini savundu.

    Ünlü oyuncu, konuyla ilgili, "Büşra ile ilk kez birlikte çalıştık. İçimize sinen bir film oldu. Yeteri kadar elbisem var. Artık öyle bir zamandan geçiyoruz ki herkesin yeteceği ve ihtiyacı kadar, doğaya saygılı üretilmiş tasarımları tercih etmesi gerek. Ben de hayatımda ihtiyaçlarım dahilinde alışveriş yapmaya özen gösteriyorum. Abartılacak bir durum yok. Mütevazı takılıyorum." dedi.

  • "MARKA TAKINTIM YOK"

    Muhabirlerle sohbet eden Büşra Develi ise bir soru üzerine artık sadece kadınların çok ayakkabı satın almadığını, erkeklerin de fazla ayakkabı kullandığını ifade etti.

    Ünlü oyuncu, "O sınırlar o kadar belirgin değil. Herkes istediği gibi giyiyor. Çok ayakkabısı olan erkekler de var, sadece kadınlar giymiyor bence. Hiç marka takıntım yok, kendimle özdeşleşen markalarla alışveriş yapıyorum. Beğendiğim, rahat olduğum şeyleri seçiyorum." diye konuştu.

  • AYRILIK NEDENİ "KISKANÇLIK" MI?

    Özel hayatıyla ilgili de konuşan Develi, sevgilisi Cem Aktay ile ilişkilerinin kıskançlık nedeniyle bittiği yönündeki iddialarının gerçeği yansıtmadığını söyledi.

    İlişkilerinin bittiğini ancak bunun kıskançlık nedeniyle olmadığını ve arkadaş olarak görüştüklerini ifade eden Develi, "Tabii özel durum ama öyle bir şeyler yazıldı, 'kıskançlık' gibi. İlla bir ilişkinin bitmesi için öyle şeylerin olmasına gerek yok. Biz hala görüşüyoruz ve iyi arkadaşız. İlişkiyi bitirdik. Başka türlü bir ilişki yürütüyoruz." şeklinde konuştu.

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