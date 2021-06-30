"BU FOTOĞRAFA ÇOK KEZ DÖNÜP, BAKTIM"

Bir dönem fazla kiloları nedeniyle eleştirilere maruz kalan Buse Terim, geçtiğimiz aylarda takipçisinin, "Aynaya bakıp, değişmeye karar verdiğiniz fotoğraf hangisi?" sorusuna yanıt vermişti.

Aralıklı oruç sistemiyle 25 kilo veren Terim, bu gönderisine, "Aynaya değil ama bu fotoğrafa çok kez dönüp, baktım. Daha yeni doğum yapmıştım, dört ay olmuştu. Aslında doğru bir fotoğraf değil belki ama yine de sağlıksız göründüğüm kesin" notunu düşmüştü.