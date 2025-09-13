Habertürk'ten Atakan Makar'ın haberine göre; Gülşen, Harbiye Cemil Topuzlu Açıkhava Tiyatrosu’nda sahneye çıktı.

Sevilen şarkılarını hayranlarına seslendiren Gülşen'i dinlemeye gelenler arasında Buse Varol da vardı. Basın mensuplarıyla sohbet eden Varol; "Oğlumuz Burak 1'inci sınıfa başladı. Yazdan sonra hemen yoğun bir tempoyla başladık. 'Gelin Evi'ni çekiyoruz biliyorsunuz. Haziran, temmuz güzeldi ama... Oğlumuz şimdi okuma yazmayı öğrenecek, umarım hemen de öğrenir bizi uğraştırmaz" diyerek gülümsedi.

Eşi Alişan ve kendisinin de çalıştığını dile getiren Buse Varol; "Sabahtan hepimiz dağılıyoruz, çocuklar okula biz de işe. Alişan erken gittiği için erken çıkıyor. O ilgileniyor çocuklarla. Sonra okuldan gelince onlar uyuyor, o esnada ben de gelmiş oluyorum işten" dedi.

Alişan ile Buse Varol, 2018'de evlenmişti. Çiftin, Burak ve Eliz adında iki çocukları dünyaya gelmişti.