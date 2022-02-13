Geçtiğimiz günlerde kızı Eliz'e doğum günü partisi düzenleyen Buse Varol, oğlu Burak için özel bir kutlama yapmayacaklarını ifade etti. Burak'ın doğum gününde Alişan ve ailesi ile birlikte bir araya gelip gelmeyecekleri sorulan Varol, "Burak'ın sınıf arkadaşlarıyla yaptığı bir etkinlik olacak. Benim ya da onun ailesinden kimse olmayacak. Okulda kutlayacak. Evde kutlamayı konuşmadık. Burak artık üç yaşında olduğu için o arkadaşlarıyla olmak istiyor." şeklinde cevap verdi.

Ayrıca Buse Varol'un, gazetecilerin sorularını yanıtladığı sırada evlilik yüzüğü takmadığı için ellerini vücuduna dolaması ve hiç ayırmaması dikkatlerden kaçmadı.