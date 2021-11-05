'ÜÇÜNCÜ ÇOCUK' AÇIKLAMASI

Ailesiyle keyifli anlarını ve annelik deneyimlerini sık sık takipçileriyle paylaşan Buse Varol, bu kez hayranlarıyla sohbet etti.

31 yaşındaki Varol, bir takipçisinin, "Tekrar anne olmak ister misiniz?" sorusuna yanıt verdi. Ünlü isim, "Evet, çok istiyorum. Biraz uzun zaman sonra inşallah olur." açıklamasını yaptı.