ÖNCE PAYLAŞTI, SONRA SİLDİ!

Varol ise oğlu için yazdığı mesajda dikkat çeken satırlara yer vermişti. Önce, "Benim canımın içi, güzel kalpli oğlum... Ben seninle anne oldum, seninle büyüdüm ve büyümeye de devam ediyorum. Kardeşin ve sen oldukça hayatta başka hiçbir şeye ihtiyacım yok. Yeni yaşın sağlıkla gelsin birtanem. İyi ki senin annenim, seni çok seviyorum..." ifadelerini kullanan Buse Varol, ardından mesajını silmişti.

Ünlü isim, daha sonra, "Benim canımın içi, güzel kalpli oğlum... Ben seninle anne oldum, seninle büyüdüm ve büyümeye de devam ediyorum. Kardeşin ve sen hep mutlu olu. Yeni yaşın sağlıkla gelsin birtanem. İyi ki senin annenim, seni çok seviyorum..." sözlerini paylaşmıştı.