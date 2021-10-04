Torun ziyareti

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Ünlü şarkıcı Alişan'ın kardeşi ve aynı zamanda menajeri olan Selçuk Tektaş, 21 Temmuz'da koronavirüs nedeniyle yaşamını yitirmişti. Kardeş acısı yaşayan sanatçı, ardından ikinci kez ölüm haberi ile yıkılmıştı. Şarkıcının kuzeni Ozan Ebcin de Tektaş'tan 8 gün sonra hayatını kaybetmişti.

TORUNUNU ZİYARET ETTİ

Zor günler yaşayan 45 yaşındaki şarkıcı ve ailesi toparlanmaya çalışıyor. Alişan'ın annesi Suzan Tektaş, önceki gün torunu Burak'ı ziyaret etti. Ünlü şarkıcının eşi Buse Varol da o anları sosyal medya hesabından paylaştı.

Varol, kayınvalidesi ve oğlu Burak'ın yer aldığı bu fotoğrafta, "Babaannemiz gelmiş." ifadelerini kullandı.

"BELKİ DE BU SON İÇTEN GÜLÜŞÜMÜZDÜ"

Öte yandan zaman zaman acısını takipçileriyle paylaşan Alişan, annesi ve kardeşi Selçuk Tektaş'ın yer aldığı kareye, "Belki de bu son içten güldüğümüz fotoğrafımızdı." notunu düşmüştü.

"BÖYLE SİYAH-BEYAZ KALDIK"

Anne ve babasına destek veren Alişan, daha sonra sözlerini şöyle sürdürmüştü:

Biliyorum ne sen ne de babam artık hiç böyle dolu dolu gülemeyeceğiz. Sadece torunlarınız için tebessüm edeceksiniz. Böyle siyah-beyaz kaldık. Ben nasıl Selçuk için çocuklarım için yaşıyorsam siz de bizim için ayakta kalın olur mu? Hepimizin size ihtiyacı var. Ne mutlu size, ne mutlu bize ki arkasından en ufak bile kötü söz söyletmeyen ve her gün yaptığı bir iyilikle dua alan, cennetlik bir evlat yetiştirmişsiniz. Allah sizden razı olsun annem, babam...

ALİŞAN'IN DİNMEYEN ÖZLEMİ

Öte yandan bulduğu her fırsatı kardeşinin mezarında vakit geçirerek değerlendiren Alişan, geçtiğimiz günlerde ziyaretlerine bir yenisini daha eklemişti. Ünlü şarkıcı, Selçuk Tektaş'ın kabristanını yeniden ziyarette bulunmuştu. "Artık hiçbir şey eskisi gibi olmayacak..." diyen Alişan, Selçuk Tektaş'ın mezarındaki çiçeklerin fotoğrafını Instagram'dan "Hayırlı cumalar... Şifa bekleyen herkese Allah'tan hayırlı şifalar diliyorum..." notuyla yayınlamıştı.

"KARDEŞİM OLMADAN İLK DEFA KIBRIS'A GELDİM"

Kardeşi Selçuk Tektaş'ın vefatının ardından ağustos ayında ilk kez Kıbrıs'ta sahneye çıkan Alişan, duygusal anlar yaşamıştı. "Kardeşim olmadan ilk defa Kıbrıs'a geldim." diyen ünlü şarkıcı, "Gerçekten dünya çok boş. Ailenize, kardeşinize, çocuklarınıza ve sevdiklerinize her zaman sahip çıkın. Çünkü bir anda yok olup, gidiyorlar. Ellerinizden uçup, gidiyorlar." şeklinde konuşarak, gözyaşlarına boğulmuştu.

"ARTIK 4 ÇOCUĞUM VAR"

Şarkıcı, kardeşi Selçuk Tektaş'ın vefatının ardından yaptığı paylaşımda, "Abim bizi öksüz bıraktın, gittin... Sen benim kardeşimdin, neşemdin, arkadaşımdın, sırdaşımdın her şeyimdin... Ben şimdi sensiz ne yapacağım? Dualar ettik, şifalar gönderdik ama hiçbiri fayda etmedi... Allah'ım seni bizden daha çok istedi, yanına aldı... 2 çocuğum, 2 yeğenim vardı, şimdi 4 çocuğum var artık... Sen rahat uyu Eyşan'ım, Ceylan'ım, Merve’m bana emanet... Seni çok seviyorum abim... Yaşadığın sürece beni gururlandırdığın her an için sana teşekkür ederim... Seni bir daha görememek beni delirtiyor olsa da maneviyatını her zaman yaşatacağım Selçuk’um... Seni çok seviyorum. Allah’ım mekanını cennet eylesin inşallah..." sözlerine yer vermişti.

Selçuk Tektaş, 12 Mayıs 1980'de dünyaya gelmişti. Evli ve iki kız babası olan Tektaş, 2009 yılında Merve Tektaş ile evlenmişti.